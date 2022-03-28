Home / Війна / У Росії триває прихована мобілізація, збирають ув’язнених за тяжкі злочини, – ГУР

У Росії триває прихована мобілізація, збирають ув’язнених за тяжкі злочини, – ГУР

28/03/2022 15:34

З 1 квітня по всій території Росії починається масова мобілізація за програмою ”БАРС” (боевой армейский резерв страны). Для її приховання вона буде проводитись одночасно з плановим призовом на строкову службу.

Це стане прикриттям великої кількості мобілізованих, що будуть прибувати до воєнкоматів, повідомили в Головному розвідувальному управлінні Міністерства оборони України.

Резервістів у подальшому будуть використовувати для поповнення підрозділів окупаційних військ в Україні.

”Одночасно за допомогою програми «БАРС» приховують залучення до бойових дій російських ув’язнених. Зокрема, близько 100 злочинців, утримуваних у колонії «Чернокозово» (Чеченська республіка), вже готуються до відправки до України. Всі вони засуджені за важкими кримінальними статтями (грабіж, вбивства, розповсюдження наркотиків). Засудженим, які отримали строки за політичними статтями (екстремізм, тероризм), подібні угоди не пропонуються”, – повідомили в ГУР.

Злочинцям в обмін на повернення живими додому обіцяють амністію. При цьому таким ”мобілізованим” не дозволяють бачитися з рідними та взагалі інформувати їх про свою участь у війні в Україні.

У ГУР додали, що ”БАРС” – програма термінового формування армійських резервів армії РФ. Ті, хто підписали контракти, отримують постійне грошове забезпечення (навіть перебуваючи у резерві) зі збереженням місця роботи та середнього заробітку. Протягом року резервісти можуть бути призвані на збори (до 1 місяця), де можуть залучатися до навчань та виконання інших завдань. Щомісячна оплата по контракту сягає 12% окладу військовослужбовців (залежно від звання та посади). Загальна кількість осіб, що підписали контракти ”БАРС”, складає близько 100 тисяч.

Читайте також:
Через брак резервів у Росії мобілізують боржників та аліментників, – ГУР

Унікальних переглядів: 0
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Рабинович з Ізраїлю заявив, що ОПЗЖ припиняє діяльність

Народний депутат від “Опозиційної платформи – За життя” Вадим Рабінович заявив, що партія припиняє свою роботу. Сам парламентарій зараз перебуває не в Україні. Про це йдеться в заяві політсили...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse