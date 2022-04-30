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У Чернігові демонтували пам’ятник Пушкіну

30/04/2022 12:46

У Чернігові демонтували пам’ятник російському поету Олександру Пушкіну, який стояв на Валу.

Про це в суботу, 30 квітня, повідомляє “Суспільне.Чернігів“.

Знесенням бюсту займалися бійці 119-ї бригади Тероборони, які наголосили, що роблять це санкціоновано. Демонтаж відбувався під наглядом поліції.

Після демонтажу бюст Пушкіна передали до історичного музею.

Фото: Суспільне

Пам’ятник Пушкіну на чернігівському Валу був встановлений 1900 року за гроші містян. Як зауважує чернігівський історик Сергій Леп’явко, у другій половині ХІХ сторіччя в Російській імперії існував культ Пушкіна, який дістався й Чернігова. Ініціатором спорудження пам’ятника був губернатор Євген Андрієвський.

“Щоб зрозуміти, що Пушкін є представником не просто російської культури, а Російської імперії, варто почитати лише один його вірш “Клеветникам России”. Вірш було написано в 1831 році, коли російські війська взяли Варшаву, і західні країни тоді пригрозили Росії санкціями. Як писав Пушкін, “анафемой”. І він пояснює, чому Росія це робить. В нього у вірші згадуються такі терміни як “русское море” – все повинно злитися в “русское море”. Пише, що “вы грозите нам издалека”, але спробуйте це зробити насправді, тому що “русский штык всех победит”, і так далі. Сам Пушкін був російським шовіністом і абсолютно неприхованим”, – наголосив Леп’явко.

Раніше бійці 119-ї бригади ТрО знесли гіпсовий пам’ятник Зої Космодем’янській біля чернігівської школи №10, який і так був пошкоджений у результаті обстрілів.

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