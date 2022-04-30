У Чернігові демонтували пам’ятник Пушкіну

У Чернігові демонтували пам’ятник російському поету Олександру Пушкіну, який стояв на Валу.

Про це в суботу, 30 квітня, повідомляє “Суспільне.Чернігів“.

Знесенням бюсту займалися бійці 119-ї бригади Тероборони, які наголосили, що роблять це санкціоновано. Демонтаж відбувався під наглядом поліції.

Після демонтажу бюст Пушкіна передали до історичного музею.

Пам’ятник Пушкіну на чернігівському Валу був встановлений 1900 року за гроші містян. Як зауважує чернігівський історик Сергій Леп’явко, у другій половині ХІХ сторіччя в Російській імперії існував культ Пушкіна, який дістався й Чернігова. Ініціатором спорудження пам’ятника був губернатор Євген Андрієвський.

“Щоб зрозуміти, що Пушкін є представником не просто російської культури, а Російської імперії, варто почитати лише один його вірш “Клеветникам России”. Вірш було написано в 1831 році, коли російські війська взяли Варшаву, і західні країни тоді пригрозили Росії санкціями. Як писав Пушкін, “анафемой”. І він пояснює, чому Росія це робить. В нього у вірші згадуються такі терміни як “русское море” – все повинно злитися в “русское море”. Пише, що “вы грозите нам издалека”, але спробуйте це зробити насправді, тому що “русский штык всех победит”, і так далі. Сам Пушкін був російським шовіністом і абсолютно неприхованим”, – наголосив Леп’явко.

Раніше бійці 119-ї бригади ТрО знесли гіпсовий пам’ятник Зої Космодем’янській біля чернігівської школи №10, який і так був пошкоджений у результаті обстрілів.

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