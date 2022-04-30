Під Ізюмом спецпризначенці Нацгвардії спільно з ЗСУ знищили 30 одиниць бронетехніки ворога. ВІДЕО

У Харківській області, на Ізюмському напрямку, українські нацгвардійці спільно з артилеристами ЗСУ завдали удару по місцю розташування російських військ, знищивши понад 30 одиниць техніки армії РФ.

Про це інформує “Суспільне” з посиланням на пресслужбу НГУ.

“Група бійців спеціального призначення Національної гвардії, проводячи розвідку на одному з ізюмських напрямків, виявила багато одиниць техніки, пункт управління та місце проживання особового складу противника. Розвіддані оперативно надійшли бійцям ЗСУ. Після цього Збройні сили відпрацювали по російських позиціях важким та прицільним вогнем артилерії, а гвардійці здійснювали корегування вогню”, – розповіли військові.

За даними Нацгвардії, серед знищених понад 30 одиниць техніки – більш як половина танків, а також БТРи, БМД та МТ-ЛБ.

Пресслужба надала журналістам відео з масовим вогневим ураженням ворожої техніки на місцевості.

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