Норвегія закриває кордони і порти для російських суден та вантажівок

Ілюстративне фото

Норвегія вирішила доєднатися до санкцій Євросоюзу та закрити кордони та порти для російських вантажівок і суден.

Про це з посиланням на норвезьке міністерство закордонних справ пише Reuters.

Водночас російські риболовні судна, які часто вивантажують улов у портах на півночі Норвегії, від санкцій звільняються. Також обмеження не стосуються норвезького арктичного архіпелагу Шпіцберген.

Норвегія не є членом Євросоюзу, тож рішення про санкції ухвалює самостійно.

Після початку повномасштабної війни Росії Норвегія вирішила виділити українцям 4000 протитанкових ракет, декілька видів засобів захисту та іншу військову техніку.

Як писала “Новинарня“, Норвегія передала Україні всі свої ПЗРК Mistral.

Читайте також:

Норвегія виділить $44 млн на британську ініціативу закупівлі зброї для України