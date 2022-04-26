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Норвегія виділить $44 млн на британську ініціативу закупівлі зброї для України

26/04/2022 14:51

Норвегія виділить 400 мільйонів крон на британську ініціативу із закупівлі зброї для України.

Про це заявив прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре, інформує Aftenposten у вівторок, 26 квітня.

“Ми запропонуємо виділити 400 мільйонів норвезьких крон  (43,7 мільйона доларів, – “Н”) на очолюваний Британією механізм закупівлі озброєння та військової техніки для України”, – сказав Стьоре.

Ця фінансова підтримка, пояснив він, дозволить Норвегії підтримати Україну технікою, якої самі норвезькі Збройні сили не мають або не мають можливості передати її без послаблення норвезької обороноздатності.

Він також заявив парламенту, що Норвегія також може здійснити додаткове пряме постачання зброї в Україну на додачу до того, яке вона вже здійснила.

З міркувань безпеки поставки не обговорюються публічно, поки зброя не буде на місці. Тож Стьоре нічого не сказав про те, яку зброю Норвегія може постачати в майбутньому.

Нагадаємо, раніше Норвегія вирішила передати Україні всі свої ПЗРК “Містраль”.

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