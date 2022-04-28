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Військову техніку ЗСУ ремонтуватимуть у Болгарії, – Зеленський

28/04/2022 18:45

Президент України Володимир Зеленський заявив про досягнення домовленостей щодо ремонту української військової техніки у Болгарії.

Про це глава держави заявив ввечері в четвер, 28 квітня, за підсумками зустрічі з прем’єр-міністром Болгарії Кирилом Петковим у Києві, передає “Європейська правда”.

“Сьогодні у розмові з прем’єр-міністром Болгарії ініційовано налагодження взаємодії для ремонту української військової техніки на виробничих потужностях Болгарії. Це дуже важливо для України. Переконаний, така співпраця буде вигідною і для болгарських компаній, і для болгарської економіки. Для нас дуже важлива якість і терміни, тому що ми воюємо щодня”, – сказав Зеленський.

У свою чергу Петков заявив: “Щодо вашого запиту стосовно військово-технічної допомоги, зокрема щодо ремонту та відновлення деякої військової важкої техніки на підприємствах Болгарії. Я думаю, це стане гарною можливістю для України та для Болгарії. Нам буде приємно зробити таку ремонтну допомогу для України”.

Сторони також предметно обговорили взаємодію в енергетичній сфері щодо постачання Україною електроенергії до Болгарії.

“Україна готова постачати електроенергію до Болгарії. Ми також зацікавлені у диверсифікації постачання газу в регіоні, зокрема через використання можливостей трансбалканського газопроводу спільно з болгарською стороною”, – сказав президент.

Також він повідомив про домовленості щодо транспортування аграрної продукції з України через Чорноморський порт “Варна”.

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