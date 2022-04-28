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У хатньої робітниці Медведчука знайшли майже пів млн доларів і 87 тисяч євро

28/04/2022 18:34

У хатньої робітниці підозрюваного в державній зраді нардепа Віктора Медведчука під час обшуку знайшли та вилучили 467 тисяч доларів та 87 тисяч євро.

Про це ввечері в четвер, 28 квітня, повідомила генеральна прокурорка Ірина Венедіктова.

“Жила-була звичайна жінка і працювала вона хатньою робітницею. Глобально, нічого особливого”, – написала генпрокурорка.

Однак під час розслідування кримінального провадження за ч. 4 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України) у жінки провели санкціонований судом обшук та вилучили 467 тисяч доларів США та 87 тисяч євро.

“І знову-таки, ви скажете, що рано бити у дзвони – а раптом спадщина, хтось позичив, накопичила, продала щось – це ж життя. Так, вона така: корислива, везуча, сучасна хатня робітниця Медведчука”, – зазначила Венедіктова.

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Україна

У хатньої робітниці Медведчука знайшли майже пів млн доларів і 87 тисяч євро

У хатньої робітниці підозрюваного в державній зраді нардепа Віктора Медведчука під час обшуку знайшли та вилучили 467 тисяч доларів та 87 тисяч євро. Про це ввечері в четвер, 28...

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