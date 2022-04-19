Путін бачив звернення Медведчука щодо обміну, але не реагує на нього

Скріншот із відео

У Кремлі поки що немає реакції на звернення затриманого в Україні Віктора Медведчука до президентів Росії та України з проханням обміняти його на тих, хто перебуває в Маріуполі.

Про це заявив речник президента Росії Дмитро Пєсков у коментарі журналістам у вівторок, 19 квітня.

“Бачили (звернення Віктора Медведчука), жодної реакції (Володимира Путіна – ред.) зараз немає”, – цитує Пєскова агентство “Интерфакс”.

Нагадаємо, що 18 квітня Служба безпеки України поширила відеозвернення Віктора Медведчука, в якому він запропонував президенту РФ Володимиру Путіну та президенту України Володимиру Зеленському обміняти його “на захисників Маріуполя та жителів, які перебувають там і не мають можливості безпечного виходу через гуманітарні коридори”.

Радник голови офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що Україна може обміняти Віктора Медведчука на всіх захисників та мешканців Маріуполя, але навряд чи на це піде Росія.

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