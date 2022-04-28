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У Бєлгородській області ворог розгорнув до п’яти дивізіонів ОТРК “Іскандер-М”, – ГШ

28/04/2022 19:17

У Бєлгородській області РФ, на кордоні з Харківщиною, росіяни розгорнули приблизно п’ять оперативно-тактичних ракетних комплексів “Іскандер”, що обстрілюють Україну.

Як передає “Новинарня“, про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ в четвер, 28 квітня.

На Слобожанському напрямку ворог здійснив розгортання на території Бєлгородській області до п’яти дивізіонів ОТРК “Іскандер-М”, – сказано в повідомленні.

Крім того, в ГШ розповіли, що противник продовжує здійснювати перегрупування своїх сил. За наявною інформацією, ворог вивів для відновлення боєздатності на територію РФ батальйонну тактичну групу повітряно-десантних військ через значні втрати в особовому складі та військовій техніці.

Тим часом батальйонна тактична група зі складу підрозділів 29-ї армії Східного військового округу переміщена з території Бєлгородської області РФ на Харківщину.

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