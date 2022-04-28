Сили оборони України звільнили селище біля Харкова

Сили оборони України відновили контроль над селищем Кутузівка Харківської області, що за кілька кілометрів за захід від Харкова.

Як передає “Новинарня“, про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ в четвер, 28 квітня.

Крім того, відповідно до інформації ГШ, на Слобожанському напрямку ворожі підрозділи здійснили спробу наступу на позиції Сил оборони України на напрямках Бражківки та Довгенького (села на південь від Ізюма). Успіху не мали, зазнали втрат та відійшли.

Також окупанти безуспішно намагалися взяти під контроль основні об’єкти Великої Комишувахи.

На Донецькому і Таврійському напрямках ворог, з метою сковування наших військ та утримання раніше зайнятих рубежів, здійснював вогневе ураження позицій підрозділів захисників України із застосуванням реактивних систем залпового вогню й артилерії практично вздовж всієї лінії зіткнення.

Противник намагався повністю захопити Рубіжне, але успіху не мав, зазнав втрат і відступив на раніше зайняті позиції.

На Курахівському напрямку ворог безуспішно намагався наступати у напрямках населених пунктів Солодке та Новомихайлівка.

Противник продовжував завдавати авіаційних ударів по Маріуполю. Основні зусилля зосереджував на блокуванні наших підрозділів в районі заводу “Азовсталь” з метою недопущення їх прориву.

На напрямку Донецьк-Запоріжжя ворог проводив наступ у напрямку населених пунктів Нескучне і Времівка, успіху не мав. Продовжує посилювати угруповання військ.

На Південнобузькому напрямку успішно відбито спробу штурмових дій противника в районах населених пунктів Олександрівка, Таврійське, Іванівка та Заградівка.

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