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Прокуратура оголосила підозру в колабораціонізмі херсонському депутату Семенчеву

28/04/2022 19:58

Депутатові Херсонської міської ради повідомили про підозру у колабораціонізмі.

Про це в четвер, 28 квітня, повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

За даними “Новинарні“, підозрюваний – Ігор Семенчев – депутат міськради від Блоку Сальдо, колишній селищний голова смт Антонівка, що підпорядковане Дніпровському району Херсона.

“За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру депутату Херсонської міськради у співпраці з державою-агресором, організації та проведенні мітингу на підтримку дій окупантів та активній участі у ньому (ч. 6 ст. 111-1 КК України)”, – зазначено в повідомленні зі столиці.

За матеріалами досудового розслідування, “депутат Херсонської міської ради від політичної партії «Блок Сальдо», знаючи, що м. Херсон тимчасово окуповане збройними формуваннями РФ, записав відеозвернення для російського інтернет-видання, в якому закликав своїх співгромадян скласти зброю та припинити бойові дії. Також депутат організував та фактично брав участь у проведенні проросійського мітингу із пропагандою комуністичного, тоталітарного режиму, який транслювався у російських ЗМІ та у соціальних мережах.
Крім того, з метою підтримки дій збройних сил РФ та окупаційної адміністрації держави-агресора, підозрюваний за попередньою змовою з іншими особами оголосив про створення незаконного формування під назвою «Комитет спасения Херсонщины «За мир и порядок»». У ході засідання вказаного «комітету» було проведено голосування на підтримку дій окупаційної адміністрації держави-агресора”.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Подільського УП ГУНП м. Києва за оперативного супроводження Головного управління з протидії системним загрозам управлінню державою ДЗНД СБ України.

Прокуратура не називає імені колаборанта, але з описаних дій та поширеного фото випливає, що це саме Семенчев.

Як відомо, глава його партії Володимир Сальдо цими днями був названий так званим “главою” окупаційної адміністрації Херсонської області.

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Україна

Прокуратура оголосила підозру в колабораціонізмі херсонському депутату Семенчеву

Депутатові Херсонської міської ради повідомили про підозру у колабораціонізмі. Про це в четвер, 28 квітня, повідомила пресслужба Київської міської прокуратури. За даними “Новинарні“, підозрюваний – Ігор Семенчев – депутат...

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