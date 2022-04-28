В окупованому Херсоні рашисти готуються до святкування 9 травня, – мер

Плакат учасниці українського мітингу в Херсоні. 13 березня 2022. Фото: ФБ Медіаплатформа "Вгору"

У тимчасово окупованому Херсоні загарбники готуються до святкування 9 травня.

Про це вдень у четвер, 28 квітня, повідомив міський голова Херсона Ігор Колихаєв в ефірі національного телемарафону, передає “Радіо Свобода”.

“Дійсно, окупаційна влада готується до того, щоб святкувати 9 травня, відзначати як свято перемоги. Вони готуються до свята, починають спілкуватися з ветеранами, дітьми війни, щоб прийшли на святкування”, – наголосив він.

Нагадаємо, 26 квітня стало відомо, що російські окупаційні сили на Херсонщині призначили своїх “керівників” – так званого “голову Херсонської обладміністрації” Володимира Сальдо та “голову Херсонської міської адміністрації” – Олександра Кобця.

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