В окупованому Херсоні рашисти готуються до святкування 9 травня, – мер

У тимчасово окупованому Херсоні загарбники готуються до святкування 9 травня.
Про це вдень у четвер, 28 квітня, повідомив міський голова Херсона Ігор Колихаєв в ефірі національного телемарафону, передає “Радіо Свобода”.
“Дійсно, окупаційна влада готується до того, щоб святкувати 9 травня, відзначати як свято перемоги. Вони готуються до свята, починають спілкуватися з ветеранами, дітьми війни, щоб прийшли на святкування”, – наголосив він.
Нагадаємо, 26 квітня стало відомо, що російські окупаційні сили на Херсонщині призначили своїх “керівників” – так званого “голову Херсонської обладміністрації” Володимира Сальдо та “голову Херсонської міської адміністрації” – Олександра Кобця.
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