Байден назвав безвідповідальними заяви РФ про можливість ядерної війни

Джо Байден. Фото: AP

Президент США Джо Байден заявив, що слова російського керівництва про “реальну небезпеку” ядерної війни є щонайменше безвідповідальними.

Про це він сказав під час виступу у Білому домі щодо ситуації в Україні, передає “Укрінформ” увечері в четвер, 28 квітня.

“Ніхто не повинен виступати з безладними коментарями щодо використання ядерної зброї або можливості її застосування. Це безвідповідально”, – заявив американський лідер.

Байден також назвав брехнею заяви російської сторони, що США й НАТО нібито ведуть “проксі-війну” з Росією.

Він вважає це спробами кремля “виправдати власні провали” в Україні.

“Це свідчить про відчай, який відчуває Росія через свою жалюгідні невдачі у намаганнях зробити те, що вони збиралися зробити на початку”, – наголосив Байден.

Тому, за його словами, керівництво РФ замість того, щоби визнати здатність українців протистояти російським силам, розповідають населенню, що США і НАТО причетні до видворення російських військ з України.

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