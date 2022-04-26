Уряд затвердив перелік розташованих у районах проведення бойових дій або тимчасово окупованих громад

Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій затвердило перелік громад, розташованих у районах проведення бойових дій або які перебувають у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні) станом на 25 квітня року.
Як передає “Новинарня“, про це вдень у вівторок, 26 квітня, повідомила пресслужба відомства.
“Це означає, що, починаючи з травня 2022 року, процедура отримання допомоги від держави на проживання внутрішньо переміщених осіб відбуватиметься за чіткою та врегульованою процедурою. Отримати допомогу можуть ті громадяни, які перемістилися з територіальних громад, що затверджені зазначеним наказом Мінреінтеграції, а також ВПО, у яких житло зруйноване чи непридатне внаслідок пошкодження і які подали заявку на відшкодування, зокрема через Єдиний державний вебпортал електронних послуг”, – йдеться у повідомленні.
Зокрема, у Донецькій області 17 таких громад, у Запорізькій області – 48, у Луганській області – 26, у Миколаївській області – 4, на Одещині – 1, у Харківській області – 51, у Херсонській області – 49 громад.
Повний перелік можна знайти за посиланням.
Зі списком затверджених територіальних громад можна ознайомитися за посиланням.
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