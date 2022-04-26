Унаслідок ракетного удару по підприємству в Запоріжжі загинула людина

Фото з ФБ Івана Арєф'єва

Унаслідок вранішніх ракетних ударів по Запоріжжю загинула людина, ще одну поранено, пошкоджено інфраструктуру підприємства.

Про це повідомляє в телеграмі пресслужба Запорізької ОВА у вівторок, 26 квітня.

“Уранці на територію одного з підприємств міста влучили дві рашистські керовані ракети. Третя ракета розірвалася у повітрі. Пошкоджень та руйнацій зазнали інфраструктурні об’єкти підприємства. На місці працюють усі відповідні служби”, – йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, одна людина загинула, ще одна дістала поранень. Наразі триває ліквідація наслідків події, тому кількість постраждалих може бути уточнена.

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