Унаслідок ракетного удару по підприємству в Запоріжжі загинула людина

Унаслідок вранішніх ракетних ударів по Запоріжжю загинула людина, ще одну поранено, пошкоджено інфраструктуру підприємства.
Про це повідомляє в телеграмі пресслужба Запорізької ОВА у вівторок, 26 квітня.
“Уранці на територію одного з підприємств міста влучили дві рашистські керовані ракети. Третя ракета розірвалася у повітрі. Пошкоджень та руйнацій зазнали інфраструктурні об’єкти підприємства. На місці працюють усі відповідні служби”, – йдеться у повідомленні.
За попередньою інформацією, одна людина загинула, ще одна дістала поранень. Наразі триває ліквідація наслідків події, тому кількість постраждалих може бути уточнена.
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