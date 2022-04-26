У Києві триває демонтаж пам’ятника “дружби народів”. ФОТО

Фото: ФБ Олександр Рудоманов

У Києві під Аркою дружби народів триває демонтаж бронзової скульптури двох робітників, встановленої 1982 року “на ознаменування возз’єднання України з Росією”.

Фото з місця подій оприлюднив у фейсбуці блогер і громадський активіст Олександр Рудоманов.

Як писала “Новинарня“, про намір демонтувати скульптуру напередодні, 25 квітня, повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

“Своє ставлення до України Росія «ознаменувала» звірячими вбивствами мирних українців, знищенням наших міст і селищ, прагненням знищити нашу державність. Вісім метрів металу так званої «дружби двох народів» будуть прибрані з центру Києва”, – написав Кличко.

Він додав, що другу скульптурну композицію – із червоного граніту – теж згодом розберуть. Але на це потрібно більше часу, тому поки що її закриють опоряджувальними матеріалами. Місце можна буде використовувати як простір для експозицій.

Саму ж Арку дружби народів планують перейменувати та підсвітити кольорами українського прапора.

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