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Зеленський змінив постійного представника президента в Криму

25/04/2022 12:19

Володимир Зеленський призначив на посаду постійного представника президента України в АР Крим Тамілу Ташеву, яка останні роки працювала на посаді заступника постійного представника.

Про це йдеться у відповідному указі глави держави, повідомляє офіс президента.

Іншим указом Зеленський звільнив з цієї посади Антона Кориневича.

Також звільнено з посади першої заступниці постійного представника президента України в АРК Дар’ю Свиридову.

Заступником постпреда Ташевої став Денис Чистіков.

Як зазначили в офісі президента, відповідні кадрові зміни були заплановані ще до загострення збройної агресії РФ.

Зеленський подякував Кориневичу та Свиридовій за командну роботу та “спільні зусилля з наближення деокупації Автономної Республіки Крим і міста Севастополя”.

“Держава активно бореться за повернення території Кримського півострова, не забуваючи й про людей, заради яких триває ця боротьба. Деокупація та реінтеграція Криму – це стратегічна робота, яку розпочала команда, призначена президентом України Володимиром Зеленським у 2019 році, і яка буде продовжена”, – наголосили в ОП.

Там також запевнили, що, “як неодноразово наголошував глава держави, жодних компромісів щодо суверенітету й територіальної цілісності України не може бути й не буде”.

“Війна Росії проти України почалася з окупації Кримського півострова та має завершитися поверненням українського прапора до Автономної Республіки Крим і міста Севастополя”, – підкреслюється в повідомленні.

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Україна

Зеленський змінив постійного представника президента в Криму

Володимир Зеленський призначив на посаду постійного представника президента України в АР Крим Тамілу Ташеву, яка останні роки працювала на посаді заступника постійного представника. Про це йдеться у відповідному указі...

Війна з Росією

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