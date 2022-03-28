До офісу представництва президента в АРК у Херсоні вдерлися окупанти

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До офісу представництва президента України в Автономній Республіці Крим у Херсоні вдерлися російські окупанти.

Про це ввечері в неділю, 27 березня, інформує пресслужба представництва.

“Зламали двері, зняли державний прапор і ймовірно винесли техніку та документи, які залишалися в приміщенні. Відповідні факти перевіряються компетентними органами. Разом із тим, не виключаємо провокацій і закликаємо громадян поки утриматися від відвідування офісу”, – йдеться в повідомленні.

Офіс представництва у Херсоні тимчасово припинив роботу у зв’язку з бойовими діями та новим етапом агресії Росії на території України.

“Співробітники представництва працюють дистанційно та на підконтрольній уряду України території для виконання своїх посадових обов’язків та допомоги громадянам України з окупованого Криму, які звертаються до представництва”, – наголосили там.

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