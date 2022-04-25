Росія не відмовилася від планів застосувати хімзброю проти людей на “Азовсталі”, – ГУР

Кремль не відмовився від планів застосування хімічної зброї проти українських захисників та мирного населення на маріупольському заводі “Азовсталь”.
Про це вдень у понеділок, 25 квітня, інформує пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.
“Проти людей, які перебувають на території заводу «Азовсталь» може бути застосована хімічна зброя. Згідно з останніми даними, для того, щоб уникнути втрат серед військовослужбовців ЗС РФ, може бути здійснено так зване «викурювання» українських захисників та мирного населення з приміщень підприємства”, – йдеться в повідомленні.
Для цього російське керівництво планує здійснити бомбово-ракетні удари артилерійськими та авіаційними боєприпасами – носіями бойових отруйних речовин.
Паралельно російськими підрозділами “військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту” застосовуватимуться аерозолі з хімічною зброєю.
У ГУР МОУ наголошують, що слова президента РФ в оприлюдненому ЗМІ відеофрагменті розмови з міністром оборони Сергієм Шойгу були вирвані із контексту.
Фразу про “заняття облоги підступів до підприємства так, щоб і муха не пролетіла” слід сприймати саме в контексті – не дати можливості нікому живим вийти з катакомб. Зокрема, після застосування хімічної зброї.
“Додатковими підтвердженнями планів кремля щодо застосування хімічної зброї є так звана “робота на випередження” – поширення брехливої інформації щодо наявності в Україні хімічної та біологічної зброї, а також підбір та інспекція можливих місць для зберігання боєприпасів (балонів) з бойовими отруйними речовинами”, – повідомили в розвідці.
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