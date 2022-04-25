“Проїхала по засіяному”: воїни 128 огшбр спалили російську БМП з екіпажем. ВІДЕО

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Військовослужбовці 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади на одному з напрямків фронту спалили російську бойову машину піхоти.

Про це вдень у понеділок, 25 квітня, інформує пресслужба 128 огшбр.

“Російська машина виїхала з лісопосадки і прямо по засіяному полю рушила до ґрунтової дороги. Однак зразу була засічена нашими бійцями. Певний час БМП намагалася маневрувати, це видно зі слідів від гусеничних траків. Утім, маневри тривали недовго – за кілька секунд їм поклав край влучний постріл із протитанкового ракетного комплексу. У БМП здетонував боєкомплект, від вибуху башту з гарматою відірвало й кинуло на десять метрів, весь екіпаж загинув”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що за останні п’ять днів бійці 128-ї бригади знищили два російські танки Т-72, один БТР і одну БМП.

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