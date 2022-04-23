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128-ма закарпатська бригада спалила російський БТР. ФОТО

23/04/2022 16:26

Бійці 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади показали знищений ними російський БТР.

“Зображення з дрона показує, як «весело» горить бронетранспортер, на першому фото на кришці люка видно білу літеру «Z», що позначає східні сили росармії”, – розповіли закарпатці в суботу, 23 квітня.

Фото: ФБ 128 огшбр

“Це третя броньована ціль росармії, знищена штурмовиками 128-ї бригади за останні три дні. Вчора й позавчора наші хлопці підбили два танки Т-72”, – заявили в закарпатській бригаді.

Нагадаємо, раніше 128-ма бригада показала знищення “джавеліном” “захищеного” танка Т-72Б3.

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