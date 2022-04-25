Окупанти обстріляли 5 залізничних станцій в центрі та на заході України, є постраждалі

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Під ворожий обстріл потрапили п’ять залізничних станцій в центрі та на заході України. Є загиблі й поранені.

Про інциденти вранці в понеділок, 25 квітня, повідомив голова правління “Укрзалізниці” Олександр Камишін.

“Російські війська продовжують системно руйнувати залізничну інфраструктуру. Сьогодні вранці протягом години під обстріл попали п’ять залізничних станцій в центральній та західній Україні”, – йдеться в повідомленні.

За словами голови правління “Укрзалізниці”, як мінімум 16 пасажирських поїздів будуть затримані.

“Постраждалі є, деталі виясняємо. Буду інформувати”, – додав Камишін.

Унаслідок російських обстрілів Жмеринки та Козятина у Вінницький області є загиблі та поранені, зазначив голова ОВА Сергій Борзов.

Голова Львівської ОВА Максим Козицький у свою чергу повідомив: унаслідок ракетного удару по Львівській області стався вибух на тяговій підстанції залізничної станції “Красне”. ДСНС гасять пожежу. Інформації щодо постраждалих поки немає.

Одну ракету на території Львівщини знищили підрозділи зенітних ракетних військ Повітряного командування “Захід”. Ракети окупанти випускали з літаків стратегічної авіації, ймовірно Ту-95.

Російські війська завдали двох ракетних ударів по залізничній інфраструктурі також на Рівненщині, загиблих та травмованих немає, повідомив голова ОВА Віталій Коваль.

Близько 11-ї години Укрзалізниця поінформувала, що через пошкодження інфраструктури затримуються наступні приміські поїзди:

№ 6250 Бердичів – Козятин (+ 1:30)

№ 6252 Шепетівка – Козятин (+ 1:30)

№ 6301 Козятин –Жмеринка (+ 1:23)

№ 6304 Жмеринка – Козятин (+ 30 хв)

№ 6343 Жмеринка – Гречани (+ 1:25)

№ 6342 Гречани – Жмеринка (+ 10 хв)

№ 804/803 Рівне – Львів (+ 1 год)

№ 816/815 Львів – Чернівці (+ 1:35)

№ 6041 Тернопіль – Львів (+ 42 хв)

№ 6042 Львів-Тернопіль (+ 1:22)

№ 6353 Здолбунів-Ковель (+ 1:17)

№ 6092 Львів – Здолбунів (ще не відправився)

№ 6093 Здолбунів – Львів (ще не відправився, затримка більше години)

№ 6187 Львів – Мукачево (затримано по станції Скнилів +20 хв)

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