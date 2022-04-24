Home / В окупації / Вогонь російських танків під прапорами України: на Херсонщині окупанти вводять населення в оману

Вогонь російських танків під прапорами України: на Херсонщині окупанти вводять населення в оману

24/04/2022 15:37

На окупованій території Херсонщини ворог чинить психологічний тиск на мирне населення, ведучи вогонь із танків під прапорами України.

Про це в неділю, 24 квітня, повідомила пресслужба ОК “Південь” ЗСУ.

“Так, на околицю селища Грозове, на Херсонщині, виїхали танки окупантів з українськими прапорами. Ця демонстраційна колонна рушила в напрямку селища Молодецьке.
Таким чином ворог намагається зімітувати присутність підрозділів Збройних сил України на окупованих ним територіях. А потім, з тих самих танків, здійснює обстріл окупованих населених пунктів, подаючи місцевому населенню фейкову картинку атаки українськими військовими мирних жителів Херсонської області”, – ідеться в повідомленні.

“Наголошуємо: захисники України не обстрілюють цивільні об’єкти і населення, не відкривають вогонь по населених пунктах, де окупанти ховаються за мирними мешканцями”, – заявили в ОК “Південь”.

При цьому в оперативному командуванні зазначили, що по позиціях загарбників наші ракетно-артилерійські підрозділи протягом ночі здійснили 12 уражень. Внаслідок чого втрати ворога склали 11 осіб та три одиниці техніки, в тому числі броньованої.

Читайте також:
В окупованих районах Харківщини українці відмовляються від ворожої “допомоги”

Унікальних переглядів: 0
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Міжнародний Червоний Хрест нарешті почав наполягати на гуманітарній евакуації з Маріуполя й “Азовсталі”

Міжнародний комітет Червоного хреста на 55-й день блокади Маріуполя заявив про необхідність надати гуманітарний коридор із заблокованого міста й готовність своїх працівників сприяти безпечному виходу людей з “Азовсталі”, щойно...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse