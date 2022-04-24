Вогонь російських танків під прапорами України: на Херсонщині окупанти вводять населення в оману

Ілюстративне фото

На окупованій території Херсонщини ворог чинить психологічний тиск на мирне населення, ведучи вогонь із танків під прапорами України.

Про це в неділю, 24 квітня, повідомила пресслужба ОК “Південь” ЗСУ.

“Так, на околицю селища Грозове, на Херсонщині, виїхали танки окупантів з українськими прапорами. Ця демонстраційна колонна рушила в напрямку селища Молодецьке.

Таким чином ворог намагається зімітувати присутність підрозділів Збройних сил України на окупованих ним територіях. А потім, з тих самих танків, здійснює обстріл окупованих населених пунктів, подаючи місцевому населенню фейкову картинку атаки українськими військовими мирних жителів Херсонської області”, – ідеться в повідомленні.

“Наголошуємо: захисники України не обстрілюють цивільні об’єкти і населення, не відкривають вогонь по населених пунктах, де окупанти ховаються за мирними мешканцями”, – заявили в ОК “Південь”.

При цьому в оперативному командуванні зазначили, що по позиціях загарбників наші ракетно-артилерійські підрозділи протягом ночі здійснили 12 уражень. Внаслідок чого втрати ворога склали 11 осіб та три одиниці техніки, в тому числі броньованої.

Читайте також:

В окупованих районах Харківщини українці відмовляються від ворожої “допомоги”