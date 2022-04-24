В окупованих районах Харківщини українці відмовляються від ворожої “допомоги”

Мешканці окупованих територій Харківщини масово відмовляються від ворожої “гуманітарної допомоги” та дивують росіян самоорганізацією, а ті насаджують у регіоні російську валюту та телефонні мережі.
Про це йдеться в повідомленні Головного управління розвідки МОУ в неділю, 24 квітня.
“На окупованих територіях Харківської області розгортається широкий волонтерський рух. Соціально-побутова ситуація дуже складна, тому люди продовжують самоорганізовуватися заради взаємодопомоги”, – зазначили в МОУ.
За цими даними, у Великобурлуцькому районі волонтери розносять по домівках харчові продукти та необхідні ліки для малозабезпечених осіб. Для цього волонтери самостійно збирають кошти, принципово відмовляючись від російської “допомоги”.
У Куп’янському районі, де відсутнє водопостачання, волонтери організували доставку технічної води для людей похилого віку. Ситуація з доступом до питної води залишається вкрай напруженою.
Відомо, що 21–23 квітня російські військовослужбовці відбирали у місцевих мешканців генератори для використання у власних цілях.
При цьому російські військовослужбовці та співробітники ФСБ намагаються деморалізувати місцеве населення, поширюючи інформацію, начебто це “Україна вимкнула електропостачання населених пунктів”, а також що “Харків вже майже окупований росіянами”.
Одночасно окупанти посилюють контроль за стільниковими й інтернет-мережами. Зокрема, в Харківській області встановлюється обладнання російського мобільного оператора “Мегафон”.
Також в окупованих районах Харківщини впроваджується розрахунок російськими рублями, а місцеве населення агітують виїжджати до РФ для здійснення покупок товарів та ліків.
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