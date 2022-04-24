Росіяни п’ятьма крилатими ракетами вдарили по Полтавщині

Російські військові злочинці на Великдень завдали ракетних ударів по Полтавській області.
Про це після 20-ї години в неділю, 24 квітня, повідомив голова обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.
“Пʼять російських ракет вдарили по обʼєктах інфраструктури в області. Інформацію про постраждалих і руйнування уточнюємо. Всі подробиці пізніше. Тривога продовжується, не виходимо з укриттів”, – написав він у телеграмі.
В ефірі національного телемарафону повідомили зокрема про обстріл Кременчука.
Читайте також:
ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 60 – Великдень 24.04.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
“Росіяни вбивають нас, почуйте!”
– зверталася до світу Валерія Глодан з Одеси, яку російська ракета вбила разом із тримісячною донькою
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!