Росіяни п’ятьма крилатими ракетами вдарили по Полтавщині

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Російські військові злочинці на Великдень завдали ракетних ударів по Полтавській області.

Про це після 20-ї години в неділю, 24 квітня, повідомив голова обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

“Пʼять російських ракет вдарили по обʼєктах інфраструктури в області. Інформацію про постраждалих і руйнування уточнюємо. Всі подробиці пізніше. Тривога продовжується, не виходимо з укриттів”, – написав він у телеграмі.

В ефірі національного телемарафону повідомили зокрема про обстріл Кременчука.

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