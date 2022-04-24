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“Палкі вітання окупантам”: 53-тя бригада показала, як знищує ворожу техніку

24/04/2022 23:35

53-тя окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха показала, як її артилерія “накриває” позиції російських військ на сході України.

Відео знищення техніки росіян оприлюднено на сторінці 53 обмр у фейсбуці.

“Українці – дуже гостинний народ. Тому орда збройних сил Російської Федерації не залишилась без подарунків до Великодня. Воїни окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха передали палкі вітання окупантам”, – зазначили у пресслужбі бригади.

Повідомляється, що знищено ворожі БМП та машину з боєкомплектом.

53-тя бригада імені Володимира Мономаха підпорядкована Оперативному командуванню “Схід”.

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