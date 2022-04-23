Home / В окупації / Викрадений активіст із Нової Каховки Сергій Цигіпа живий – росіяни оприлюднили відео

Викрадений активіст із Нової Каховки Сергій Цигіпа живий – росіяни оприлюднили відео

23/04/2022 23:44

В YouTube й в телеграмі з’явилися відео з викраденим медійником та ветераном АТО з Нової Каховки Сергієм Цигіпою – він живий.

Як пише “Детектор медіа”, на цих записах Цигіпа, відомий активною проукраїнською позицією, розповідає про “сумнівну стратегію української армії”.

В описі відео його представляють як “старшого офіцера командування Сил спеціальних операцій української армії, який переїхав до Росії”.

Знайомі Сергія Цигіпи, серед яких журналіст Олег Батурін, вказують на те, що така позиція і поведінка Цигіпі не притаманна.

Відео представлене на маргінальному ютуб-каналі Mr.ОgneV, що має менше тисячі підписників. Також відео у своєму телеграм-каналі поширив відомий проросійський пропагандист Борис Рожин, який уже не раз відзначився неадекватними публікаціями в соцмережах.

Активіста Сергія Цигіпу, керівника ГО “Каховський плацдарм”, викрали російські військові після окупації Херсонщини. 12 березня о 9-й ранку Сергій зі своїм собакою Айсом пішов до Таврійська. Після цього про Цигіпу більше нічого не було відомо.
12 березня у Каховці зник журналіст каховської газети “Новий день” Олег Батурін. Після свого звільнення він розповів, що вийшов з дому після того, як йому зателефонував та призначив зустріч Сергій Цигіпа. Натомість на журналіста чекали російські силовики. Пізніше він дізнався, що Сергій Цигіпа вже перебував у полоні.
Батуріна відпустили 20 березня.

Читайте також:
Херсонщина в окупації: чим живе область та як прості українці не дають реалізувати російський сценарій

Унікальних переглядів: 0
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Президент звільнив Ляховича з посади уповноваженого з питань взаємодії з добровольчими формуваннями

Президент Володимир Зеленський звільнив Андрія Ляховича з посади свого уповноваженого з питань взаємодії з добровольчими мілітарними формуваннями. Як передає “Новинарня“, про це йдеться в указі глави №269/2022, датованим 23...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse