Викрадений активіст із Нової Каховки Сергій Цигіпа живий – росіяни оприлюднили відео

Сергій Цигіпа

В YouTube й в телеграмі з’явилися відео з викраденим медійником та ветераном АТО з Нової Каховки Сергієм Цигіпою – він живий.

Як пише “Детектор медіа”, на цих записах Цигіпа, відомий активною проукраїнською позицією, розповідає про “сумнівну стратегію української армії”.

В описі відео його представляють як “старшого офіцера командування Сил спеціальних операцій української армії, який переїхав до Росії”.

Знайомі Сергія Цигіпи, серед яких журналіст Олег Батурін, вказують на те, що така позиція і поведінка Цигіпі не притаманна.

Відео представлене на маргінальному ютуб-каналі Mr.ОgneV, що має менше тисячі підписників. Також відео у своєму телеграм-каналі поширив відомий проросійський пропагандист Борис Рожин, який уже не раз відзначився неадекватними публікаціями в соцмережах.

Активіста Сергія Цигіпу, керівника ГО “Каховський плацдарм”, викрали російські військові після окупації Херсонщини. 12 березня о 9-й ранку Сергій зі своїм собакою Айсом пішов до Таврійська. Після цього про Цигіпу більше нічого не було відомо.

12 березня у Каховці зник журналіст каховської газети “Новий день” Олег Батурін. Після свого звільнення він розповів, що вийшов з дому після того, як йому зателефонував та призначив зустріч Сергій Цигіпа. Натомість на журналіста чекали російські силовики. Пізніше він дізнався, що Сергій Цигіпа вже перебував у полоні.

Батуріна відпустили 20 березня.

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