Вдалий удар на Херсонщині: ЗСУ ліквідували ще двох генералів РФ

Збройні сили України на Херсонщині завдали нищівного удару по передовому пункту управління 49-ї Загальновійськової армії російських окупаційних військ, знищивши, серед іншого, і двох рашистських генералів.
Про успішну операцію, проведену напередодні, повідомляє 23 квітня Головне управління розвідки Міноборони.
“22 квітня 2022 року ЗС України завдали нищівного удару по передовому пункту управління 49-ї Загальновійськової армії російських окупаційних військ, який, всупереч бойовим настановам та здоровому глузду, було розміщено на незначному віддаленні від лінії бойового зіткнення у Херсонській області.
Результат ураження — ППУ 49А знищено, двох генералів окупантів ліквідовано (!), один — важкопоранений, у критичному стані евакуйований”, – зазначили в ГУР МОУ.
Персональні дані ліквідованих воєнних злочинців уточнюються.
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