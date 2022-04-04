Снайпер 81-ї бригади ДШВ ліквідував російського генерала на Харківщині

Снайпер зі складу 81-ї окремої аеромобільної бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ в Харківській області ліквідував російського генерала, чимало окупантів та їх військової техніки.
Про це в понеділок, 4 квітня, повідомили в пресслужбі Командування ДШВ ЗСУ.
“Завдяки своїм професійним навичкам та підготовці “Олексію” (ім’я змінене з міркувань безпеки) вдалося знищити снайперським вогнем чималу кількість російських окупантів, в тому числі й одного з генералів збройних сил РФ”, – йдеться в повідомленні.
Крім цього, в районі міста Ізюм снайпер успішно виконав завдання із коректування вогню артилерії по колонах та змінних позиціях противника. В результаті було знищено два танки та декілька бронемашин, а також кілька десятків живої сили росіян.
“В подальшому під час виконання бойових завдань “Олексій” отримав поранення. Наразі він проходить лікування в одному з військово-медичних закладів країни. Снайпер із нетерпінням чекає свого одужання, щоб повернутися до своїх побратимів та продовжувати знищувати окупантів, захищаючи свою Батьківщину”, – наголосили в Командуванні ДШВ.
Керівництво військової частини представило снайпера “Олексія” до високої державної нагороди.
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