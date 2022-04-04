Снайпер 81-ї бригади ДШВ ліквідував російського генерала на Харківщині

Крім цього, в районі міста Ізюм снайпер успішно виконав завдання із коректування вогню артилерії по колонах та змінних позиціях противника. В результаті було знищено два танки та декілька бронемашин, а також кілька десятків живої сили росіян.

“В подальшому під час виконання бойових завдань “Олексій” отримав поранення. Наразі він проходить лікування в одному з військово-медичних закладів країни. Снайпер із нетерпінням чекає свого одужання, щоб повернутися до своїх побратимів та продовжувати знищувати окупантів, захищаючи свою Батьківщину”, – наголосили в Командуванні ДШВ.

Керівництво військової частини представило снайпера “Олексія” до високої державної нагороди.