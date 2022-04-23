Туреччина закрила повітряний простір для перевезення російських військ у Сирію

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що між президентом Ердоганом і президентом Росії Путіним була досягнута домовленість не використовувати повітряний простір Туреччини для перевезення російських військ до Сирії.
Про це в суботу, 23 квітня, повідомляє TRT Haber.
Чавушоглу заявив, що Анкара надає значення діям у рамках механізму діалогу з Москвою.
“Було домовлено призупинити використання повітряного простору для російських військових літаків, навіть цивільних літаків, що прямують до Сирії і перевозять війська. Їм дали дозвіл на три місяці. Цей термін тривав до квітня. Наш президент сказав про це Путіну. Пізніше польоти були припинені”, – сказав Чавушоглу.
Глава МЗС ТР також підкреслив, що Туреччина продовжує інтенсивні дипломатичні зусилля, щоб привести Росію і Україну за стіл переговорів на рівні лідерів.
За словами Чавушоглу, в разі прогресу в переговорах Путін і Зеленський можуть зустрітися в Туреччині.
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