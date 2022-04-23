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“Шокують масштаби ввезення авто класу люкс”: Україна обмежує пункти розмитнення машин для власних потреб

23/04/2022 22:03

Починаючи з 25 квітня, розмитнити ввезений з держав Євросоюзу автомобіль для власних потреб за нульового мита можна буде лише на шести пунктах пропуску.

Про це в суботу, 23 квітня, повідомив заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм.

Він наголосив, що вже понад дві доби на пунктах пропуску західного кордону стоять величезні черги через різке зростання імпорту легкових автомобілів. Адже в умовах війни уряд скасував мито для ввезених авто задля спрощення роботи волонтерів.

“Оформлення нових транспортних засобів об’єктивно займає багато часу, через що у величезних чергах цілодобово простоюють волонтери з гуманітарними вантажами – спорядженням для бійців, продуктами харчування та медикаментами”, – наголосив Найєм.

При цьому, за його словами, законодавство ЄС не дозволяє створювати окремі смуги для гуманітарних вантажів. Тому українська сторона обмежує пункти пропуску, де можна буде оформити авто, ввезене для особистих потреб, виключно до таких:

  • На польському кордоні: “Угринів”, “Грушів”, “Смільниця”, “Устилуг”;
  • На словацькому кордоні: “М. Березний”;
  • На угорському кордоні: “Давінкове”, “Косіно”.

Обмеження почнуть діяти з 00:00 понеділка, 25 квітня.

Заступник міністра також недвозначно натякнув, що деякі українці зловживають пільговими умовами, створеними державою цілеспрямовано для Збройних сил та волонтерів.

“Наші партнери у Польщі, Словаччині та Румунії дещо здивовані таким активним оновленням автопарку воюючої країни, для якої весь світ збирає кошти та гуманітарну допомогу”, – наголосив Найєм.

“Їх, наприклад, шокують промислові масштаби імпорту [нібито] “на потреби ЗСУ” автомобілів класу “люкс”.

Для розуміння: за вісім днів після скасування митних платежів у країну було імпортовано 14 300 (!) легкових авто. У тому числі десятки BMW X5, Mercedes-Benz S-Class, Audi Q7 2022 року і навіть Cadillac Escalade за 3,1 млн грн”, – зауважив заступник міністра.

І таке зловживання стосується не тільки автомобілів. За словами Найєма, впродовж того самого періоду під виглядом гуманітарної допомоги було ввезено різних тканин на 360 мільйонів гривень, мобільних телефонів на майже 200 мільйонів тощо.

“На жаль, так деякі наші співгромадяни інтерпретували ініціативу уряду про допомогу волонтерам та армії. Думаю, найближчим часом ми із колегами з Міністерства фінансів і Митної служби запропонуємо Кабінету Міністрів відповідні зміни до нормативної бази, щоб виправити цю ситуацію без шкоди для справжніх волонтерів”, – попередив заступник міністра інфраструктури.

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Україна

“Шокують масштаби ввезення авто класу люкс”: Україна обмежує пункти розмитнення машин для власних потреб

Починаючи з 25 квітня, розмитнити ввезений з держав Євросоюзу автомобіль для власних потреб за нульового мита можна буде лише на шести пунктах пропуску. Про це в суботу, 23 квітня,...

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