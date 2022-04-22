Росія завершує визначення вигідних місць для нанесення головних ударів по сходу, – МОУ

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Росія наступає у Східній операційній зоні. Основною метою наступу є повний контроль над Донецькою та Луганською областями і утримання сухопутного коридору з Кримом. Задля цього ворог завершує визначення вигідних місць для нанесення головних ударів.

Про це на брифінгу в Ukraine Media Centre у п’ятницю, 22 квітня, повідомив речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник.

“Про це свідчать, зокрема, способи вогневого ураження, форма побудови бойових порядків, ешалоновування військ противника, а також безперервні наступальні дії на окремих напрямках”, – пояснив він.

Найбільшу активність окупанти мають у напрямку Ізюм-Барівнкове, в районі залізничної станції “Попасна”, Сєвєродонецького урбанізованого району, на ділянці дороги Запоріжжя-Донецьк і в маріупольському напрямку.

На Південнобузькому напрямку противник намагається покращити своє положення та закріпитися на адмінмежах Херсонської області. Задля цього продовжує нарощувати війська і накопичує запаси ракет, боєприпасів і пального.

На Слобожанському напрямку продовжується часткова блокада Харкова, активно стріляють з артилерії та авіації. В районах Балаклії та Лозової ворог закріплюється на місцевості та здійснює фортифікаційне обладнання. У районах Ізюма і Барвінкового росіяни з 1-ої танкової армії, 20-ої армії західного військового округу, 35-ої армії і 68 корпусу східного округу проводять наступальні дії, зокрема з метою взяття під контроль залізничного сполучення.

“За інформацією української розвідки, в Бєлгородській області Росії проводиться масовий забір крові у населення для потреб армії”, – заявив речник.

На Сєвєродонецькому напрямку вороги штурмують в районі Зарічного і намагаються просунутись до Рубіжного.

На Південнобузькому напрямку окупанти зі складу південного округу зосередились на утриманні зайнятих рубежів та максимальному вогні в бік наших військ. Йде штурм біля Правдиного і Таврійська, артилерійські обстріли в бік Шевченкового та Тернових Под.

Волинський, Поліський і Сіверський напрямки – окремі підрозділи ЗС Білорусі посилюють ділянки кордону в Брестській і Гомельській областях. Росія в повному обсязі використовує територію Білорусі для розвідки.

Чорноморська та Азовська зони – корабельні угруповання ведуть розвідку і надають вогневу підтримку. Станом на зараз у Чорному морі перебувають два носії крилатих ракет типу “Калібр”. Загалом до 16 ракет.

В Запорізькій та Херсонській областях на зайнятих територіях окупанти блокують виїзд населення, бо розраховують провести там “мобілізацію”.

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