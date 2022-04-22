Президент надав державні нагороди ще двом сотням воїнів, 33 – посмертно

“Місто героїв” замість “місто-герой”: міністр Резніков виступив за зміну застарілого підходу

Міністр оборони Олексій Резніков виступив за заміну визначення “місто-герой” на “місто героїв”. Про це він написав у фейсбуці за підсумками нагородження українських захисників у селі Мощун під Києвом у...