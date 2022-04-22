На Запоріжжі тероборона зі стрілецької зброї збила російський квадрокоптер

На Запоріжжі тероборона зі стрілецької зброї збила ворожий квадрокоптер.
Про це у п’ятницю, 22 квітня, повідомили Сили оборони Запорізького краю.
“Вогнем зі штатної стрілецької зброї Герман та Дмитро збили рашистський квадрокоптер. Та на цьому не зупинилися. Маючи досвід роботи з подібними апаратами, Дмитро розшифрував дані, що містилися в пам’яті “квадріка”. Це дало змогу дізнатися місце та час запуску “пташки”, – йдеться в повідомленні.
Після цього апарат відремонтували.
“Відтепер він виконуватиме бойові завдання з дезорієнтування ворожих розвідників”, – наголосили в ТрО.
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