На Запоріжжі тероборона зі стрілецької зброї збила російський квадрокоптер

На Запоріжжі тероборона зі стрілецької зброї збила ворожий квадрокоптер.

Про це у п’ятницю, 22 квітня, повідомили Сили оборони Запорізького краю.

“Вогнем зі штатної стрілецької зброї Герман та Дмитро збили рашистський квадрокоптер. Та на цьому не зупинилися. Маючи досвід роботи з подібними апаратами, Дмитро розшифрував дані, що містилися в пам’яті “квадріка”. Це дало змогу дізнатися місце та час запуску “пташки”, – йдеться в повідомленні.

Після цього апарат відремонтували.

“Відтепер він виконуватиме бойові завдання з дезорієнтування ворожих розвідників”, – наголосили в ТрО.



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