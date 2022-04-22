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На Донецькому і Таврійському напрямках бої з росіянами тривали по всій лінії зіткнення, подекуди ворог закріпився, – ГШ

22/04/2022 19:15

На Донецькому і Таврійському напрямках бойові дії відбувалися вздовж всієї лінії зіткнення.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ у п’ятницю, 22 квітня.

Зазначається, що протягом доби ворог здійснював штурмові дії у напрямку міста Слов’янськ, закріпився в населеному пункті Лозове.

“В районах Зеленої Долини та Кремінної противник продовжує закріплюватись на зайнятих позиціях, здійснює перегрупування та підготовку до наступальних дій”, – інформують у Генштабі. 

Противник здійснив посилення угруповання військ за рахунок переміщення з території РФ окремих підрозділів 41-ї загальновійськової армії Центрального військового округу. Безуспішно намагається закріпитись в населеному пункті Рубіжне.

В районі Попасної ворог проводив штурмові дії в напрямку населеного пункту Новотошківське та вглиб населеного пункту Попасна, успіху не має. Закріпився в центральній частині населеного пункту Степне.

На Авдіївському та Курахівському напрямках окупанти намагалися здійснювати штурмові дії, успіху не мають.

На Маріупольському напрямку противник продовжував завдавати авіаційних ударів по Маріуполю та блокувати наші підрозділи в районі “Азовсталі”.

На Запорізькому напрямку окупанти здійснювали штурмові дії в напрямку населеного пункту Зелене Поле, успіху не мають.

Ворог посилив угруповання за рахунок переміщення підрозділів 19-ї мотострілецької дивізії 58-ї загальновійськової армії Південного військового округу. Разом з тим, батальйонна тактична група 127-ї мотострілецької дивізії 5-ї загальновійськової армії втратила боєздатність та виведена в район відновлення.

На Південнобузькому напрямку, в районі населеного пункту Олександрівка, ворог здійснює оборону зайнятих позицій. Проводить повітряну розвідку. Не виключається ведення штурмових дій з метою виходу на адміністративні межі Херсонської області.

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