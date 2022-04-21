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Від початку війни за кордон виїхали понад 5 млн українців, – ООН

21/04/2022 19:44

Починаючи з 24 лютого, понад 5 мільйонів українців виїхали за кордон. Ще 7,1 млн осіб —  це внутрішньо переміщені особи, які залишаються на території України.

Про це розповів помічник генерального секретаря ООН та кризовий координатор в Україні Амін Авад під час брифінгу в медіацентрі “Україна” у Львові в четвер, 21 квітня.

На іншому брифінгу у Львові цього дня генеральний консул Республіки Польща Еліза Дзвонкевич розповіла, що на польсько-українському кордоні вже немає черг, а в деякі дні кількість тих, хто повертається до України, навіть перевищує кількість охочих виїхати за кордон. Хоча українці й далі виїжджають у західному напрямку.

“У перші дні все було змішано, бо люди боялися за свої родини. Тож до Польщі їхали всі – і мешканці Львова, й Івано-Франківська, й Тернополя. А тепер кордон перетинають [переважно] ті, хто втратив своє житло в Україні”, – сказала Дзвонкевич.

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Україна

Від початку війни за кордон виїхали понад 5 млн українців, – ООН

Починаючи з 24 лютого, понад 5 мільйонів українців виїхали за кордон. Ще 7,1 млн осіб —  це внутрішньо переміщені особи, які залишаються на території України. Про це розповів помічник генерального...

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