Від початку війни за кордон виїхали понад 5 млн українців, – ООН

Починаючи з 24 лютого, понад 5 мільйонів українців виїхали за кордон. Ще 7,1 млн осіб — це внутрішньо переміщені особи, які залишаються на території України.

Про це розповів помічник генерального секретаря ООН та кризовий координатор в Україні Амін Авад під час брифінгу в медіацентрі “Україна” у Львові в четвер, 21 квітня.

На іншому брифінгу у Львові цього дня генеральний консул Республіки Польща Еліза Дзвонкевич розповіла, що на польсько-українському кордоні вже немає черг, а в деякі дні кількість тих, хто повертається до України, навіть перевищує кількість охочих виїхати за кордон. Хоча українці й далі виїжджають у західному напрямку.

“У перші дні все було змішано, бо люди боялися за свої родини. Тож до Польщі їхали всі – і мешканці Львова, й Івано-Франківська, й Тернополя. А тепер кордон перетинають [переважно] ті, хто втратив своє житло в Україні”, – сказала Дзвонкевич.

Читайте також:

Понад 870 тис. українських біженців уже повернулися додому, – ООН