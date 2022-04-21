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У Дніпрі понад 30 вулиць і провулків перейменували на честь міст, де точилися бої за свободу України

21/04/2022 15:00

У Дніпрі перейменували понад три десятки вулиць та провулків, назви яких були пов’язані з Російською Федерацією.

Про це вдень у четвер, 21 квітня, повідомила пресслужба міської ради.

Перейменування відбулося в різних районах міста.

Уже найближчим часом на вуличних вказівниках з’являться назви на честь українських міст, де точилися бої за свободу від окупації Росії, а також тих, хто відіграє важливу роль у цій боротьбі.

Рішення, яке міський голова Дніпра Борис Філатов назвав історичним, ухвалили під час 20-ї позачергової сесії ради.

Так вул. 30-ї Іркутської дивізії (Новокодацький р-н) відтепер має назву Українських воїнів.

Вул. Абхазька (Соборний, Шевченківський р-н) — Ірпінська.
Пров. Абхазький (Шевченківський р-н) — Ірпінський.
Вул. Алтайська (Новокодацький, Чечелівський р-н) — Чечелівська.
Вул. Білгородська (Соборний р-н) — Наукових працівників.
Вул. Біломорська (Новокодацький р-н) — Чорнобаївська.
Пров. Біломорський (Чечелівський р-н) — Чорнобаївський.
Пров. Бурятський (Амур-Нижньодніпровський р-н) — Бучанський.
Пров. Воркутинський (Амур-Нижньодніпровський р-н) — Вольовий.
Вул. Домодєдовська (Самарський р-н) — Ворзельська.
Вул. Кабардинська (Чечелівський р-н) — Гостомельська.
Вул. Кронштадтська (Чечелівський р-н) — Бородянська.
Вул. Магаданська (Індустріальний, Самарський р-н) — Волонтерська.
Вул. Митищинська (Новокодацький р-н) — Польська.
Пров. Московський (Індустріальний р-н) — Азовсталі.
Вул. Орська (Новокодацький р-н) — Краматорська.
Вул. Псковська (Самарський р-н) — Авдіївська.
Вул. Пулковська (Індустріальний р-н) — Дебальцівська.
Вул. Ростовська (Амур-Нижньодніпровський р-н) — Конотопська.
Пров. Ростовський (Амур-Нижньодніпровський р-н) — Конотопський.
Туп. Ростовський (Амур-Нижньодніпровський р-н) — Конотопський.
Вул. Саратовська (Індустріальний р-н) — Новокаховська.
Вул. Сахалінська (Новокодацький р-н) — Бахмутська.
Вул. Тагільська (Амур-Нижньодніпровський р-н) — Новоазовська.
Пров. Тагільський (Амур-Нижньодніпровський р-н) — Новоазовський.
Вул. Уфімська (Амур-Нижньодніпровський р-н) — Деснянська.
Вул. Хабарівська (Амур-Нижньодніпровський, Індустріальний р-н) — Салтівська.
Вул. Шереметьєвська (Самарський р-н) — Бориспільська.
Вул. Шушинська (Новокодацький р-н) — Молочанська.
Вул. Якутська (Новокодацький р-н) — Високопільська.
Вул. Ярославська (Шевченківський р-н) — Вишгородська.

“Разом із архітектурним управлінням, комісією і громадськістю ми і надалі працюватимемо в цьому напрямі. Адже назв, пов’язаних з країною-агресором, ще дуже багато”, – підсумував Філатов.

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Україна

У Дніпрі понад 30 вулиць і провулків перейменували на честь міст, де точилися бої за свободу України

У Дніпрі перейменували понад три десятки вулиць та провулків, назви яких були пов’язані з Російською Федерацією. Про це вдень у четвер, 21 квітня, повідомила пресслужба міської ради. Перейменування відбулося...

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