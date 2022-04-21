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ОПЗЖ перейменувала себе у “Платформу за життя і мир” і продовжить працювати у ВРУ

21/04/2022 17:44

Депутати “Опозиційної платформи – За життя” створили у Верховній Раді депутатську групу “Платформа за життя і мир” замість фракції.

Таке рішення ухвалили у вівторок, 19 квітня.

“Ті депутати з числа членів ОПЗЖ, які знаходились у фракції, вже вийшли (з фракції – ред.) з конʼюнктурних міркувань або були виключені з неї. Із числа тих (членів фракції – ред.), хто лишився, буде створено депутатську групу”, – пояснював напередодні Юрій Бойко в коментарі “Радіо Свобода”.

13 квітня голова Верховної Ради Руслан Стефанчук у ефірі загальнонаціонального марафону заявив, що фракції “Опозиційна платформа – За життя” “найближчим часом у парламенті вже не буде”.

“За життя та мир… я хочу нагадати, що саме така риторика лунала постійно з вуст путлера та його оточення… саме така риторика лунає й з вуст орків-росіян, які в різних міжнародних організаціях вже зараз бояться виключення, тому співчувають «ситуації» в Україні і кажуть, що вони за мир… Але навіть не називають війну в Україні війною! Ні колишня, ні оновлена ОПЗЖ не може більше представляти інтереси громадян України в парламенті. Вони мають піти на смітник історії й давати свідчення в кримінальних справах по колабораційній діяльності”, – прокоментувала нардепка 8-го скликання Галина Пташник таку “реінкарнацію” ОПЗЖ.

Додамо, що парламентська фракція ОПЗЖ складалася з 44 народних депутатів, однак після початку широкомасштабної війни Росії проти України з неї почали виходити її члени.

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Україна

ОПЗЖ перейменувала себе у “Платформу за життя і мир” і продовжить працювати у ВРУ

Депутати “Опозиційної платформи – За життя” створили у Верховній Раді депутатську групу “Платформа за життя і мир” замість фракції. Таке рішення ухвалили у вівторок, 19 квітня. “Ті депутати з...

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