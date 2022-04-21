ОПЗЖ перейменувала себе у “Платформу за життя і мир” і продовжить працювати у ВРУ

Депутати “Опозиційної платформи – За життя” створили у Верховній Раді депутатську групу “Платформа за життя і мир” замість фракції.
Таке рішення ухвалили у вівторок, 19 квітня.
“Ті депутати з числа членів ОПЗЖ, які знаходились у фракції, вже вийшли (з фракції – ред.) з конʼюнктурних міркувань або були виключені з неї. Із числа тих (членів фракції – ред.), хто лишився, буде створено депутатську групу”, – пояснював напередодні Юрій Бойко в коментарі “Радіо Свобода”.
13 квітня голова Верховної Ради Руслан Стефанчук у ефірі загальнонаціонального марафону заявив, що фракції “Опозиційна платформа – За життя” “найближчим часом у парламенті вже не буде”.
Додамо, що парламентська фракція ОПЗЖ складалася з 44 народних депутатів, однак після початку широкомасштабної війни Росії проти України з неї почали виходити її члени.
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