ОПЗЖ перейменувала себе у “Платформу за життя і мир” і продовжить працювати у ВРУ

13 квітня голова Верховної Ради Руслан Стефанчук у ефірі загальнонаціонального марафону заявив, що фракції “Опозиційна платформа – За життя” “найближчим часом у парламенті вже не буде”.

“За життя та мир… я хочу нагадати, що саме така риторика лунала постійно з вуст путлера та його оточення… саме така риторика лунає й з вуст орків-росіян, які в різних міжнародних організаціях вже зараз бояться виключення, тому співчувають «ситуації» в Україні і кажуть, що вони за мир… Але навіть не називають війну в Україні війною! Ні колишня, ні оновлена ОПЗЖ не може більше представляти інтереси громадян України в парламенті. Вони мають піти на смітник історії й давати свідчення в кримінальних справах по колабораційній діяльності”, – прокоментувала нардепка 8-го скликання Галина Пташник таку “реінкарнацію” ОПЗЖ.

Додамо, що парламентська фракція ОПЗЖ складалася з 44 народних депутатів, однак після початку широкомасштабної війни Росії проти України з неї почали виходити її члени.

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