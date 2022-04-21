Ми не залишимо український народ наодинці, – прем’єр Іспанії після відвідин Бородянки

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес у Бородянці Київської області

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес відвідав Бородянку Київської області й сказав, що Іспанія не залишить український народ наодинці.

Про це він заявив удень в четвер, 21 квітня, у твіттері.

“Шокований побачити жах та звірства путінської війни на вулицях Бородянки. Ми не залишимо український народ наодинці”, – написав Санчес.

Shocked to witness the horror and atrocities of Putin’s war on the streets of Borodyanka . We will not leave the Ukrainian people alone. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) April 21, 2022

Разом із Санчесом Бородянку також відвідала прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен.

Conmovido al comprobar en las calles de Borodyanka el horror y las atrocidades de la guerra de Putin. No dejaremos solo al pueblo ucraniano. pic.twitter.com/OfEIa9oOTC — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) April 21, 2022

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