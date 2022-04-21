Ми не залишимо український народ наодинці, – прем’єр Іспанії після відвідин Бородянки

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес відвідав Бородянку Київської області й сказав, що Іспанія не залишить український народ наодинці.
Про це він заявив удень в четвер, 21 квітня, у твіттері.
“Шокований побачити жах та звірства путінської війни на вулицях Бородянки. Ми не залишимо український народ наодинці”, – написав Санчес.
Shocked to witness the horror and atrocities of Putin’s war on the streets of Borodyanka .
We will not leave the Ukrainian people alone.
— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) April 21, 2022
Разом із Санчесом Бородянку також відвідала прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен.
Conmovido al comprobar en las calles de Borodyanka el horror y las atrocidades de la guerra de Putin.
No dejaremos solo al pueblo ucraniano. pic.twitter.com/OfEIa9oOTC
— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) April 21, 2022
Читайте також:
ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 57 – 21.04.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!