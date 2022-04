Ми не залишимо український народ наодинці, – прем’єр Іспанії після відвідин Бородянки

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес відвідав Бородянку Київської області й сказав, що Іспанія не залишить український народ наодинці.

Про це він заявив удень в четвер, 21 квітня, у твіттері.

“Шокований побачити жах та звірства путінської війни на вулицях Бородянки. Ми не залишимо український народ наодинці”, – написав Санчес.

Shocked to witness the horror and atrocities of Putin’s war on the streets of Borodyanka .

We will not leave the Ukrainian people alone.

— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) April 21, 2022