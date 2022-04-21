Державними нагородами відзначені ще 203 воїни ЗСУ, 49 – посмертно. УКАЗ

Сайт президента оприлюднив текст закону, відповідно до якого державними нагородами відзначені ще понад 200 українських воїнів, які стали на захист України від російської навали.
Напередодні у відеозвернення Володимир Зеленський розповів, що “підписав указ про нагородження наших захисників. Державними нагородами відзначені 203 військовослужбовці Збройних Сил України, з них 49 – посмертно”.
За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановляю:
Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня
БЕЗПАЛЬКА Валерія Миколайовича — підполковника
ІЛЬЧЕНКА Юрія Олександровича — майора
ЛАЗАРЕНКА Ростислава Павловича — підполковника
САВЧЕНКА Сергія Вікторовича — полковника
Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня
БЕККЕРА Олександра Геннадійовича — старшого лейтенанта
БУЧОВСЬКОГО Ярослава Сергійовича — капітана
ВАРЖЕЛЯ Романа Ростиславовича — старшого лейтенанта
ВЕЖНОВЦЯ Владислава Вячеславовича (посмертно) — лейтенанта
ГРОМИКА Олександра Володимировича — старшого лейтенанта
ДЯТЧУКА Вадима Вікторовича — старшого лейтенанта
ЖИДКОВА Костянтина Сергійовича — майора
КОВАЛЕНКА Сергія Олексійовича (посмертно) — старшого лейтенанта
КОМАРОВА Владислава Олексійовича — старшого лейтенанта
КРАВЦЯ Максима Віталійовича — полковника
КРИВОУСА Андрія Вікторовича — капітана
КРУТЮКА Романа Вікторовича — старшого сержанта
КУЧЕРЕНКА Іллю Володимировича — старшого лейтенанта
ЛЕВИЦЬКОГО Романа Леонідовича — старшого лейтенанта
ЛИЗОГУБОВА Вячеслава Віталійовича — лейтенанта
МИРГОРОДСЬКОГО Вадима Миколайовича — капітана
МУРАТОВА Марата Ільдаровича — капітана
ОСЕЦЬКОГО Віктора Олександровича (посмертно) — капітана
ПАСТУШЕНКА Романа Олексійовича — старшого лейтенанта
ПІДОПРИГОРА Юрія Олексійовича — старшого лейтенанта
ПОРХОВСЬКОГО Максима Богдановича — майора
ПОСЛЄДОВА Віталія Олександровича (посмертно) — лейтенанта
РАДЮКА Максима Анатолійовича — старшого лейтенанта
РІХТЕРА Дениса Сергійовича — сержанта
РУМЯНЦЕВА Дмитра Ілліча (посмертно) — капітана
РЯБУШЕНКА Олексія Степановича (посмертно) — майора
САМОФАЛА Дениса Вікторовича — лейтенанта
СЄМЄНЄНКА Анатолія Івановича — капітана
СКОРОПАДА Андрія Миколайовича — капітана
ТОГОЧИНСЬКОГО Олексія Михайловича — полковника внутрішньої служби
ТУМКУ Максима Вікторовича — старшого лейтенанта
ФЕДОРЧУКА Дмитра Ярославовича — старшого лейтенанта
ШВАБСЬКОГО Євгена Володимировича — майора
ШМЕЛЬОВА Кирила Євгеновича — майора
Нагородити орденом “За мужність” ІІ ступеня
БОМБЕЛУ Владислава Олександровича — молодшого сержанта
БУЛАЦИКА Євгена Богдановича — полковника
КАРПИНСЬКОГО Станіслава Віталійовича — старшого сержанта
ЦИКОЛЯКА Миколу Миколайовича (посмертно) — старшого матроса
Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня
АНДРЄЄВА Михайла Олександровича — молодшого сержанта
АНДРІЙЧУКА Віктора Миколайовича — молодшого сержанта
БЕЗПАЛОГО Максима Володимировича (посмертно) — молодшого сержанта
БЕНДЮКА Сергія Сергійовича — старшого лейтенанта
БЕРЕЖНОГО Віталія Дмитровича (посмертно) — солдата
БЛАЖКА Олексія Васильовича (посмертно) — старшого сержанта
БОЛЬШАКОВА Андрія Валерійовича — старшого солдата
ВАЩЕНКА Іллю Володимировича (посмертно) — солдата
ВИРЛАНА Владислава Юрійовича — солдата
ВИЧАВКУ Вадима Васильовича — старшого солдата
ВОДОЛАЗСЬКОГО Володимира Юрійовича — старшого солдата
ВОЛДАЄВА Артема Андрійовича — старшого солдата
ВОЛОХОВА Ігоря Валерійовича (посмертно) — солдата
ВОЛОШИНА Михайла Леонідовича — старшого солдата
ГАБЗІВСЬКОГО Володимира Володимировича — підполковника
ГАЛУЗІНА Євгенія Вадимовича (посмертно) — сержанта
ГАСПАРОВА Дмитра Бахшовича (посмертно) — старшого солдата
ГЛІЗНУЦУ Вадима Михайловича — підполковника
ГОНЧАРЕНКА Артура Сергійовича (посмертно) — солдата
ГОРИКА Євгенія Костянтиновича (посмертно) — підполковника
ГОРОБЦЯ Олександра Миколайовича (посмертно) — підполковника
ГОРОЖАНКІНА Андрія Анатолійовича (посмертно) — солдата
ГУЗЯ Дениса Ігоровича — старшого солдата
ДАВИДОВА Максима Станіславовича — сержанта
ДЕРМЕЛЬОВА Сергія Миколайовича — старшого солдата
ДИЯКА Дениса Вікторовича — молодшого сержанта
ДІДЮКА Олександра Алгірдасовича (посмертно) — старшого солдата
ДРОНЯ Віталія Михайловича — молодшого сержанта
ДУБИКА Дмитра Васильовича (посмертно) — солдата
ДУБОВОГО Максима Васильовича (посмертно) — старшого солдата
ЄРЬОМІНА Артема Володимировича — підполковника
ЖЕВАГА Костянтина Юрійовича — старшого лейтенанта
ЖЕРЕБЧУКА Олександра Сергійовича (посмертно) — солдата
ЖОВТОБРУХА Антона Дмитровича — старшого солдата
ІВАНИЦЬКОГО Тараса Володимировича (посмертно) — старшого солдата
ІВАШИНУ Олександра Анатолійовича (посмертно) — солдата
КАРАЧУЄВА Дмитра Анатолійовича — старшого солдата
КАРПЮКА Максима Сергійовича — солдата
КАЦАРСЬКОГО Віталія Володимировича (посмертно) — солдата
КОВАЛИКА Андрія Андрійовича (посмертно) — штаб-сержанта
КОЗАКА Кирила Олексійовича (посмертно) — сержанта
КОЗЛОВА Артема Геннадійовича — лейтенанта
КОРОПА Георгія Миколайовича — сержанта
КОРОТКИХ Едуарда Романовича (посмертно) — молодшого сержанта
КОРОТКОГО Максима Вікторовича — сержанта
КОРСУНОВА Юрія Миколайовича — сержанта
КОЦЮБУ Олександра Івановича — солдата
КОЧМАКА Олексія Олександровича — старшого сержанта
КОШКУ Івана Івановича — головного сержанта
КРАМАРЯ Дмитра Валерійовича — старшого солдата
КУЗЬМЕНКА Сергія Григоровича — старшого солдата
ЛАВРЕНЮКА Володимира Юрійовича — старшого солдата
ЛИСЕНКА Ярослава Сергійовича — молодшого сержанта
ЛУМЕРОВСЬКОГО Сергія Олександровича — майстер-сержанта
МАКСИМОВА Степана Вікторовича — головного сержанта
МАРИНЮКА Максима Вікторовича (посмертно) — старшого солдата
МАСЛОВСЬКОГО Вадима Анатолійовича — старшого солдата
МЕЛЕШКА Максима Володимировича — солдата
МЕЛЬНИКА Олександра Ярославовича — старшого солдата
МИХАЛЬЧУКА Костянтина Івановича — сержанта
МОРГУНКОВА Антона Михайловича — солдата
МОРОЗА Олександра Олеговича (посмертно) — солдата
НЕБОЖИНСЬКОГО Назара Володимировича (посмертно) — молодшого сержанта
НИКОНОВА Романа Геннадійовича — солдата
НІКОЛАЄВА Богдана Руслановича — солдата
ОЛЕКСІЄНКА Валерія Анатолійовича (посмертно) — солдата
ОНОСОВА Олексія Леонідовича — майора
ОСИПЕНКА Костянтина Михайловича (посмертно) — старшого сержанта
ОХРІМЕНКА Миколу Миколайовича (посмертно) — солдата
ПЕРЕГІНЦЯ Володимира Петровича — солдата
ПИЛИПЧАКА Миколу Володимировича (посмертно) — сержанта
ПОПОВА Сергія Миколайовича (посмертно) — сержанта
РАФАЛЬСЬКОГО Олексія Миколайовича — майора
РАШОВА Валерія Володимировича — молодшого сержанта
РЕВЕНКА Михайла Олександровича (посмертно) — штаб-сержанта
СИВОГО Володимира Миколайовича (посмертно) — солдата
СИДОРЕНКА Анатолія Дмитровича (посмертно) — старшину
СИДОРОВА Сергія Владиславовича — підполковника
СІВЕРСЬКОГО Андрія Григоровича — старшого солдата
СІНЬКОВА Сергія Юрійовича (посмертно) — молодшого сержанта
СНИТЮКА Олега Юрійовича — старшого солдата
СОБЧУКА Владислава Борисовича — сержанта
СОКОЛОВСЬКОГО Артема Олександровича — сержанта
СПОДЕНКА Мар’яна Богдановича — підполковника
СТЕЦЕНКА Богдана Володимировича (посмертно) — старшого солдата
СТОЦЬКОГО Олександра Володимировича — солдата
СТОЯНОВСЬКОГО Ігоря Антоновича — старшого солдата
СУРНІНА Володимира Анатолійовича — сержанта
ТАНЦЮРУ Сергія Борисовича — сержанта
ТРУБАКОВА Антона В’ячеславовича (посмертно) — сержанта
УНЄГОВА Руслана Володимировича (посмертно) — головного сержанта
ФУШИКА Анатолія Юрійовича — старшого солдата
ХАВРОНІНА Юрія Олексійовича — сержанта
ЦІСАРЯ Олександра Юрійовича (посмертно) — старшого солдата
ЧЕРНЯКА Сергія Андрійовича — молодшого сержанта
ЧОРНОГО Євгена Вікторовича — солдата
ШАХБАНОВА Назрудіна Несредіновича — старшого солдата
ШЕВЧЕНКА Владислава Ігоровича — капітана
ШЕМЕТА Леоніда Валентиновича (посмертно) — старшого солдата
ШКУРКА Богдана Олексійовича (посмертно) — молодшого сержанта
ЮРІЙЧУКА Владислава Юрійовича — старшого солдата
ЯРОШЕНКА Олександра В’ячеславовича (посмертно) — старшого солдата
Нагородити медаллю “За військову службу Україні”
БАНДУРЧЕНКА Олега Станіславовича (посмертно) — старшого солдата
БЕЗВОЩУКА Віталія Васильовича — старшого солдата
БЕЗКИЩЕНКА Дениса Дмитровича — молодшого сержанта
БОНДАРЕНКА Віктора Олексійовича — молодшого сержанта
БОНДАРЯ Олександра Володимировича — старшого солдата
ГАВРАСОВА Руслана Андрійовича — старшого сержанта
ГОЛОВЕЦЬКОГО Олександра Михайловича — підполковника
ГРИНЮКА Олександра Ілліча — підполковника
ГУБАНОВА Володимира Анатолійовича — старшого солдата
ЖУКА Олександра Васильовича — старшого сержанта
ЗАГОРУЙКА Олега Івановича — старшого солдата
КАЛЕНСЬКОГО Арсена Іларіоновича — солдата
КАМЛЮКА Олександра Олександровича — молодшого сержанта
КАРУЧЕКА Володимира Володимировича — старшого сержанта
КАСПРИКА Романа Борисовича — солдата
КЛІМЕНКА Андрія Сергійовича — сержанта
КОВАЛЕНКА Ігоря Володимировича — сержанта
КОЗАЧКА Руслана Олексійовича — старшого лейтенанта
КОЗЛОВСЬКОГО Олександра Івановича — полковника
КОНОНЕКА Дениса Олеговича — солдата
КОНОНЕКА Олега Дмитровича — сержанта
КРЕМ’ЯНСЬКОГО Олександра Леонідовича — майора
КРИВОНОСА Миколу Олександровича — солдата
ЛИХМАНА Федора Олександровича — капітана
МАКАРЕНКА Іллю Вікторовича — солдата
МАХОНЮ Олександра Вікторовича — полковника
МІНАЄВА Вячеслава Олексійовича — сержанта
МІЩИШИНА Віктора Володимировича — головного сержанта
МОЛЮКА Сергія Миколайовича — полковника
ПОТАПЕНКА Олександра Миколайовича (посмертно) — головного сержанта
ПРОЦЮКА Павла Андрійовича — полковника
ПУПЕНКА Андрія Володимировича — полковника
САЗОНОВА Едуарда Володимировича — старшого солдата
СЛОБОДЯНА Івана Івановича — солдата
ТАРАНЕНКА Владислава Вікторовича — солдата
ТИМОШЕНКА Дениса Євгеновича — старшого солдата
ФЕДОРИНУ Сергія Павловича — полковника
ХАРЧЕНКА Руслана Володимировича — полковника
ХОХЛОВА Віталія Васильовича — прапорщика
ЧЕРНОВА Миколу Володимировича — солдата
ЧЕРТКОВА Сергія Олександровича — сержанта
ШАПОВАЛОВА Андрія Вікторовича — старшого сержанта
ШЕВЧЕНКА Андрія Миколайовича — старшого солдата
ШЕМЕТОВСЬКОГО Олега Олександровича — сержанта
ШЕНДРИКА Михайла Володимировича — старшого лейтенанта
ШОШІНА Сергія Олександровича — молодшого сержанта
ЩЕРБАКОВА Володимира Миколайовича — полковника
ЮЩИШЕНА Кирила Олександровича — солдата
Нагородити медаллю “За бездоганну службу” ІІ ступеня
ХАРЧИШИНА Сергія Анатолійовича — полковника
Нагородити медаллю “За бездоганну службу” ІІІ ступеня
КІВУ Андрія Олександровича — підполковника
ПЕЛЬЦА Олександра Радиславовича — полковника
РОЗВАДОВСЬКОГО Петра Івановича — полковника
Нагородити медаллю “Захиснику Вітчизни”
БАЩЕНКА Кирила Ігоровича — старшого сержанта
БРИЧКУ Андрія Олексійовича — старшого солдата
КУНГУРОВА Олександра В’ячеславовича — старшого солдата
НЕСТЕРЕНКА Тараса Сергійовича — старшого солдата
ПТИЦЮ Артема Олександровича — старшого солдата
САЛЮКА Петра Івановича — сержанта
СИДОРЧУКА Віталія Миколайовича — капітана.
Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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