Державними нагородами відзначені ще 203 воїни ЗСУ, 49 – посмертно. УКАЗ

Сайт президента оприлюднив текст закону, відповідно до якого державними нагородами відзначені ще понад 200 українських воїнів, які стали на захист України від російської навали.

Напередодні у відеозвернення Володимир Зеленський розповів, що “підписав указ про нагородження наших захисників. Державними нагородами відзначені 203 військовослужбовці Збройних Сил України, з них 49 – посмертно”.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №265/2022

Про відзначення державними нагородами України

За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановляю: Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня БЕЗПАЛЬКА Валерія Миколайовича — підполковника ІЛЬЧЕНКА Юрія Олександровича — майора ЛАЗАРЕНКА Ростислава Павловича — підполковника САВЧЕНКА Сергія Вікторовича — полковника Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня БЕККЕРА Олександра Геннадійовича — старшого лейтенанта БУЧОВСЬКОГО Ярослава Сергійовича — капітана ВАРЖЕЛЯ Романа Ростиславовича — старшого лейтенанта ВЕЖНОВЦЯ Владислава Вячеславовича (посмертно) — лейтенанта ГРОМИКА Олександра Володимировича — старшого лейтенанта ДЯТЧУКА Вадима Вікторовича — старшого лейтенанта ЖИДКОВА Костянтина Сергійовича — майора КОВАЛЕНКА Сергія Олексійовича (посмертно) — старшого лейтенанта КОМАРОВА Владислава Олексійовича — старшого лейтенанта КРАВЦЯ Максима Віталійовича — полковника КРИВОУСА Андрія Вікторовича — капітана КРУТЮКА Романа Вікторовича — старшого сержанта КУЧЕРЕНКА Іллю Володимировича — старшого лейтенанта ЛЕВИЦЬКОГО Романа Леонідовича — старшого лейтенанта ЛИЗОГУБОВА Вячеслава Віталійовича — лейтенанта МИРГОРОДСЬКОГО Вадима Миколайовича — капітана МУРАТОВА Марата Ільдаровича — капітана ОСЕЦЬКОГО Віктора Олександровича (посмертно) — капітана ПАСТУШЕНКА Романа Олексійовича — старшого лейтенанта ПІДОПРИГОРА Юрія Олексійовича — старшого лейтенанта ПОРХОВСЬКОГО Максима Богдановича — майора ПОСЛЄДОВА Віталія Олександровича (посмертно) — лейтенанта РАДЮКА Максима Анатолійовича — старшого лейтенанта РІХТЕРА Дениса Сергійовича — сержанта РУМЯНЦЕВА Дмитра Ілліча (посмертно) — капітана РЯБУШЕНКА Олексія Степановича (посмертно) — майора САМОФАЛА Дениса Вікторовича — лейтенанта СЄМЄНЄНКА Анатолія Івановича — капітана СКОРОПАДА Андрія Миколайовича — капітана ТОГОЧИНСЬКОГО Олексія Михайловича — полковника внутрішньої служби ТУМКУ Максима Вікторовича — старшого лейтенанта ФЕДОРЧУКА Дмитра Ярославовича — старшого лейтенанта ШВАБСЬКОГО Євгена Володимировича — майора ШМЕЛЬОВА Кирила Євгеновича — майора Нагородити орденом “За мужність” ІІ ступеня БОМБЕЛУ Владислава Олександровича — молодшого сержанта БУЛАЦИКА Євгена Богдановича — полковника КАРПИНСЬКОГО Станіслава Віталійовича — старшого сержанта ЦИКОЛЯКА Миколу Миколайовича (посмертно) — старшого матроса Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня АНДРЄЄВА Михайла Олександровича — молодшого сержанта АНДРІЙЧУКА Віктора Миколайовича — молодшого сержанта БЕЗПАЛОГО Максима Володимировича (посмертно) — молодшого сержанта БЕНДЮКА Сергія Сергійовича — старшого лейтенанта БЕРЕЖНОГО Віталія Дмитровича (посмертно) — солдата БЛАЖКА Олексія Васильовича (посмертно) — старшого сержанта БОЛЬШАКОВА Андрія Валерійовича — старшого солдата ВАЩЕНКА Іллю Володимировича (посмертно) — солдата ВИРЛАНА Владислава Юрійовича — солдата ВИЧАВКУ Вадима Васильовича — старшого солдата ВОДОЛАЗСЬКОГО Володимира Юрійовича — старшого солдата ВОЛДАЄВА Артема Андрійовича — старшого солдата ВОЛОХОВА Ігоря Валерійовича (посмертно) — солдата ВОЛОШИНА Михайла Леонідовича — старшого солдата ГАБЗІВСЬКОГО Володимира Володимировича — підполковника ГАЛУЗІНА Євгенія Вадимовича (посмертно) — сержанта ГАСПАРОВА Дмитра Бахшовича (посмертно) — старшого солдата ГЛІЗНУЦУ Вадима Михайловича — підполковника ГОНЧАРЕНКА Артура Сергійовича (посмертно) — солдата ГОРИКА Євгенія Костянтиновича (посмертно) — підполковника ГОРОБЦЯ Олександра Миколайовича (посмертно) — підполковника ГОРОЖАНКІНА Андрія Анатолійовича (посмертно) — солдата ГУЗЯ Дениса Ігоровича — старшого солдата ДАВИДОВА Максима Станіславовича — сержанта ДЕРМЕЛЬОВА Сергія Миколайовича — старшого солдата ДИЯКА Дениса Вікторовича — молодшого сержанта ДІДЮКА Олександра Алгірдасовича (посмертно) — старшого солдата ДРОНЯ Віталія Михайловича — молодшого сержанта ДУБИКА Дмитра Васильовича (посмертно) — солдата ДУБОВОГО Максима Васильовича (посмертно) — старшого солдата ЄРЬОМІНА Артема Володимировича — підполковника ЖЕВАГА Костянтина Юрійовича — старшого лейтенанта ЖЕРЕБЧУКА Олександра Сергійовича (посмертно) — солдата ЖОВТОБРУХА Антона Дмитровича — старшого солдата ІВАНИЦЬКОГО Тараса Володимировича (посмертно) — старшого солдата ІВАШИНУ Олександра Анатолійовича (посмертно) — солдата КАРАЧУЄВА Дмитра Анатолійовича — старшого солдата КАРПЮКА Максима Сергійовича — солдата КАЦАРСЬКОГО Віталія Володимировича (посмертно) — солдата КОВАЛИКА Андрія Андрійовича (посмертно) — штаб-сержанта КОЗАКА Кирила Олексійовича (посмертно) — сержанта КОЗЛОВА Артема Геннадійовича — лейтенанта КОРОПА Георгія Миколайовича — сержанта КОРОТКИХ Едуарда Романовича (посмертно) — молодшого сержанта КОРОТКОГО Максима Вікторовича — сержанта КОРСУНОВА Юрія Миколайовича — сержанта КОЦЮБУ Олександра Івановича — солдата КОЧМАКА Олексія Олександровича — старшого сержанта КОШКУ Івана Івановича — головного сержанта КРАМАРЯ Дмитра Валерійовича — старшого солдата КУЗЬМЕНКА Сергія Григоровича — старшого солдата ЛАВРЕНЮКА Володимира Юрійовича — старшого солдата ЛИСЕНКА Ярослава Сергійовича — молодшого сержанта ЛУМЕРОВСЬКОГО Сергія Олександровича — майстер-сержанта МАКСИМОВА Степана Вікторовича — головного сержанта МАРИНЮКА Максима Вікторовича (посмертно) — старшого солдата МАСЛОВСЬКОГО Вадима Анатолійовича — старшого солдата МЕЛЕШКА Максима Володимировича — солдата МЕЛЬНИКА Олександра Ярославовича — старшого солдата МИХАЛЬЧУКА Костянтина Івановича — сержанта МОРГУНКОВА Антона Михайловича — солдата МОРОЗА Олександра Олеговича (посмертно) — солдата НЕБОЖИНСЬКОГО Назара Володимировича (посмертно) — молодшого сержанта НИКОНОВА Романа Геннадійовича — солдата НІКОЛАЄВА Богдана Руслановича — солдата ОЛЕКСІЄНКА Валерія Анатолійовича (посмертно) — солдата ОНОСОВА Олексія Леонідовича — майора ОСИПЕНКА Костянтина Михайловича (посмертно) — старшого сержанта ОХРІМЕНКА Миколу Миколайовича (посмертно) — солдата ПЕРЕГІНЦЯ Володимира Петровича — солдата ПИЛИПЧАКА Миколу Володимировича (посмертно) — сержанта ПОПОВА Сергія Миколайовича (посмертно) — сержанта РАФАЛЬСЬКОГО Олексія Миколайовича — майора РАШОВА Валерія Володимировича — молодшого сержанта РЕВЕНКА Михайла Олександровича (посмертно) — штаб-сержанта СИВОГО Володимира Миколайовича (посмертно) — солдата СИДОРЕНКА Анатолія Дмитровича (посмертно) — старшину СИДОРОВА Сергія Владиславовича — підполковника СІВЕРСЬКОГО Андрія Григоровича — старшого солдата СІНЬКОВА Сергія Юрійовича (посмертно) — молодшого сержанта СНИТЮКА Олега Юрійовича — старшого солдата СОБЧУКА Владислава Борисовича — сержанта СОКОЛОВСЬКОГО Артема Олександровича — сержанта СПОДЕНКА Мар’яна Богдановича — підполковника СТЕЦЕНКА Богдана Володимировича (посмертно) — старшого солдата СТОЦЬКОГО Олександра Володимировича — солдата СТОЯНОВСЬКОГО Ігоря Антоновича — старшого солдата СУРНІНА Володимира Анатолійовича — сержанта ТАНЦЮРУ Сергія Борисовича — сержанта ТРУБАКОВА Антона В’ячеславовича (посмертно) — сержанта УНЄГОВА Руслана Володимировича (посмертно) — головного сержанта ФУШИКА Анатолія Юрійовича — старшого солдата ХАВРОНІНА Юрія Олексійовича — сержанта ЦІСАРЯ Олександра Юрійовича (посмертно) — старшого солдата ЧЕРНЯКА Сергія Андрійовича — молодшого сержанта ЧОРНОГО Євгена Вікторовича — солдата ШАХБАНОВА Назрудіна Несредіновича — старшого солдата ШЕВЧЕНКА Владислава Ігоровича — капітана ШЕМЕТА Леоніда Валентиновича (посмертно) — старшого солдата ШКУРКА Богдана Олексійовича (посмертно) — молодшого сержанта ЮРІЙЧУКА Владислава Юрійовича — старшого солдата ЯРОШЕНКА Олександра В’ячеславовича (посмертно) — старшого солдата Нагородити медаллю “За військову службу Україні” БАНДУРЧЕНКА Олега Станіславовича (посмертно) — старшого солдата БЕЗВОЩУКА Віталія Васильовича — старшого солдата БЕЗКИЩЕНКА Дениса Дмитровича — молодшого сержанта БОНДАРЕНКА Віктора Олексійовича — молодшого сержанта БОНДАРЯ Олександра Володимировича — старшого солдата ГАВРАСОВА Руслана Андрійовича — старшого сержанта ГОЛОВЕЦЬКОГО Олександра Михайловича — підполковника ГРИНЮКА Олександра Ілліча — підполковника ГУБАНОВА Володимира Анатолійовича — старшого солдата ЖУКА Олександра Васильовича — старшого сержанта ЗАГОРУЙКА Олега Івановича — старшого солдата КАЛЕНСЬКОГО Арсена Іларіоновича — солдата КАМЛЮКА Олександра Олександровича — молодшого сержанта КАРУЧЕКА Володимира Володимировича — старшого сержанта КАСПРИКА Романа Борисовича — солдата КЛІМЕНКА Андрія Сергійовича — сержанта КОВАЛЕНКА Ігоря Володимировича — сержанта КОЗАЧКА Руслана Олексійовича — старшого лейтенанта КОЗЛОВСЬКОГО Олександра Івановича — полковника КОНОНЕКА Дениса Олеговича — солдата КОНОНЕКА Олега Дмитровича — сержанта КРЕМ’ЯНСЬКОГО Олександра Леонідовича — майора КРИВОНОСА Миколу Олександровича — солдата ЛИХМАНА Федора Олександровича — капітана МАКАРЕНКА Іллю Вікторовича — солдата МАХОНЮ Олександра Вікторовича — полковника МІНАЄВА Вячеслава Олексійовича — сержанта МІЩИШИНА Віктора Володимировича — головного сержанта МОЛЮКА Сергія Миколайовича — полковника ПОТАПЕНКА Олександра Миколайовича (посмертно) — головного сержанта ПРОЦЮКА Павла Андрійовича — полковника ПУПЕНКА Андрія Володимировича — полковника САЗОНОВА Едуарда Володимировича — старшого солдата СЛОБОДЯНА Івана Івановича — солдата ТАРАНЕНКА Владислава Вікторовича — солдата ТИМОШЕНКА Дениса Євгеновича — старшого солдата ФЕДОРИНУ Сергія Павловича — полковника ХАРЧЕНКА Руслана Володимировича — полковника ХОХЛОВА Віталія Васильовича — прапорщика ЧЕРНОВА Миколу Володимировича — солдата ЧЕРТКОВА Сергія Олександровича — сержанта ШАПОВАЛОВА Андрія Вікторовича — старшого сержанта ШЕВЧЕНКА Андрія Миколайовича — старшого солдата ШЕМЕТОВСЬКОГО Олега Олександровича — сержанта ШЕНДРИКА Михайла Володимировича — старшого лейтенанта ШОШІНА Сергія Олександровича — молодшого сержанта ЩЕРБАКОВА Володимира Миколайовича — полковника ЮЩИШЕНА Кирила Олександровича — солдата Нагородити медаллю “За бездоганну службу” ІІ ступеня ХАРЧИШИНА Сергія Анатолійовича — полковника Нагородити медаллю “За бездоганну службу” ІІІ ступеня КІВУ Андрія Олександровича — підполковника ПЕЛЬЦА Олександра Радиславовича — полковника РОЗВАДОВСЬКОГО Петра Івановича — полковника Нагородити медаллю “Захиснику Вітчизни” БАЩЕНКА Кирила Ігоровича — старшого сержанта БРИЧКУ Андрія Олексійовича — старшого солдата КУНГУРОВА Олександра В’ячеславовича — старшого солдата НЕСТЕРЕНКА Тараса Сергійовича — старшого солдата ПТИЦЮ Артема Олександровича — старшого солдата САЛЮКА Петра Івановича — сержанта СИДОРЧУКА Віталія Миколайовича — капітана. Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ 20 квітня 2022 року