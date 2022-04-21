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Державними нагородами відзначені ще 203 воїни ЗСУ, 49 – посмертно. УКАЗ

21/04/2022 20:10

Сайт президента оприлюднив текст закону, відповідно до якого державними нагородами відзначені ще понад 200 українських воїнів, які стали на захист України від російської навали.

Напередодні у відеозвернення Володимир Зеленський розповів, що “підписав указ про нагородження наших захисників. Державними нагородами відзначені 203 військовослужбовці Збройних Сил України, з них 49 – посмертно”.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №265/2022
Про відзначення державними нагородами України

За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановляю:

Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня

БЕЗПАЛЬКА Валерія Миколайовича — підполковника

ІЛЬЧЕНКА Юрія Олександровича — майора

ЛАЗАРЕНКА Ростислава Павловича — підполковника

САВЧЕНКА Сергія Вікторовича — полковника

Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня

БЕККЕРА Олександра Геннадійовича — старшого лейтенанта

БУЧОВСЬКОГО Ярослава Сергійовича — капітана

ВАРЖЕЛЯ Романа Ростиславовича — старшого лейтенанта

ВЕЖНОВЦЯ Владислава Вячеславовича (посмертно) — лейтенанта

ГРОМИКА Олександра Володимировича — старшого лейтенанта

ДЯТЧУКА Вадима Вікторовича — старшого лейтенанта

ЖИДКОВА Костянтина Сергійовича — майора

КОВАЛЕНКА Сергія Олексійовича (посмертно) — старшого лейтенанта

КОМАРОВА Владислава Олексійовича — старшого лейтенанта

КРАВЦЯ Максима Віталійовича — полковника

КРИВОУСА Андрія Вікторовича — капітана

КРУТЮКА Романа Вікторовича — старшого сержанта

КУЧЕРЕНКА Іллю Володимировича — старшого лейтенанта

ЛЕВИЦЬКОГО Романа Леонідовича — старшого лейтенанта

ЛИЗОГУБОВА Вячеслава Віталійовича — лейтенанта

МИРГОРОДСЬКОГО Вадима Миколайовича — капітана

МУРАТОВА Марата Ільдаровича — капітана

ОСЕЦЬКОГО Віктора Олександровича (посмертно) — капітана

ПАСТУШЕНКА Романа Олексійовича — старшого лейтенанта

ПІДОПРИГОРА Юрія Олексійовича — старшого лейтенанта

ПОРХОВСЬКОГО Максима Богдановича — майора

ПОСЛЄДОВА Віталія Олександровича (посмертно) — лейтенанта

РАДЮКА Максима Анатолійовича — старшого лейтенанта

РІХТЕРА Дениса Сергійовича — сержанта

РУМЯНЦЕВА Дмитра Ілліча (посмертно) — капітана

РЯБУШЕНКА Олексія Степановича (посмертно) — майора

САМОФАЛА Дениса Вікторовича — лейтенанта

СЄМЄНЄНКА Анатолія Івановича — капітана

СКОРОПАДА Андрія Миколайовича — капітана

ТОГОЧИНСЬКОГО Олексія Михайловича — полковника внутрішньої служби

ТУМКУ Максима Вікторовича — старшого лейтенанта

ФЕДОРЧУКА Дмитра Ярославовича — старшого лейтенанта

ШВАБСЬКОГО Євгена Володимировича — майора

ШМЕЛЬОВА Кирила Євгеновича — майора

Нагородити орденом “За мужність” ІІ ступеня

БОМБЕЛУ Владислава Олександровича — молодшого сержанта

БУЛАЦИКА Євгена Богдановича — полковника

КАРПИНСЬКОГО Станіслава Віталійовича — старшого сержанта

ЦИКОЛЯКА Миколу Миколайовича (посмертно) — старшого матроса

Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня

АНДРЄЄВА Михайла Олександровича — молодшого сержанта

АНДРІЙЧУКА Віктора Миколайовича — молодшого сержанта

БЕЗПАЛОГО Максима Володимировича (посмертно) — молодшого сержанта

БЕНДЮКА Сергія Сергійовича — старшого лейтенанта

БЕРЕЖНОГО Віталія Дмитровича (посмертно) — солдата

БЛАЖКА Олексія Васильовича (посмертно) — старшого сержанта

БОЛЬШАКОВА Андрія Валерійовича — старшого солдата

ВАЩЕНКА Іллю Володимировича (посмертно) — солдата

ВИРЛАНА Владислава Юрійовича — солдата

ВИЧАВКУ Вадима Васильовича — старшого солдата

ВОДОЛАЗСЬКОГО Володимира Юрійовича — старшого солдата

ВОЛДАЄВА Артема Андрійовича — старшого солдата

ВОЛОХОВА Ігоря Валерійовича (посмертно) — солдата

ВОЛОШИНА Михайла Леонідовича — старшого солдата

ГАБЗІВСЬКОГО Володимира Володимировича — підполковника

ГАЛУЗІНА Євгенія Вадимовича (посмертно) — сержанта

ГАСПАРОВА Дмитра Бахшовича (посмертно) — старшого солдата

ГЛІЗНУЦУ Вадима Михайловича — підполковника

ГОНЧАРЕНКА Артура Сергійовича (посмертно) — солдата

ГОРИКА Євгенія Костянтиновича (посмертно) — підполковника

ГОРОБЦЯ Олександра Миколайовича (посмертно) — підполковника

ГОРОЖАНКІНА Андрія Анатолійовича (посмертно) — солдата

ГУЗЯ Дениса Ігоровича — старшого солдата

ДАВИДОВА Максима Станіславовича — сержанта

ДЕРМЕЛЬОВА Сергія Миколайовича — старшого солдата

ДИЯКА Дениса Вікторовича — молодшого сержанта

ДІДЮКА Олександра Алгірдасовича (посмертно) — старшого солдата

ДРОНЯ Віталія Михайловича — молодшого сержанта

ДУБИКА Дмитра Васильовича (посмертно) — солдата

ДУБОВОГО Максима Васильовича (посмертно) — старшого солдата

ЄРЬОМІНА Артема Володимировича — підполковника

ЖЕВАГА Костянтина Юрійовича — старшого лейтенанта

ЖЕРЕБЧУКА Олександра Сергійовича (посмертно) — солдата

ЖОВТОБРУХА Антона Дмитровича — старшого солдата

ІВАНИЦЬКОГО Тараса Володимировича (посмертно) — старшого солдата

ІВАШИНУ Олександра Анатолійовича (посмертно) — солдата

КАРАЧУЄВА Дмитра Анатолійовича — старшого солдата

КАРПЮКА Максима Сергійовича — солдата

КАЦАРСЬКОГО Віталія Володимировича (посмертно) — солдата

КОВАЛИКА Андрія Андрійовича (посмертно) — штаб-сержанта

КОЗАКА Кирила Олексійовича (посмертно) — сержанта

КОЗЛОВА Артема Геннадійовича — лейтенанта

КОРОПА Георгія Миколайовича — сержанта

КОРОТКИХ Едуарда Романовича (посмертно) — молодшого сержанта

КОРОТКОГО Максима Вікторовича — сержанта

КОРСУНОВА Юрія Миколайовича — сержанта

КОЦЮБУ Олександра Івановича — солдата

КОЧМАКА Олексія Олександровича — старшого сержанта

КОШКУ Івана Івановича — головного сержанта

КРАМАРЯ Дмитра Валерійовича — старшого солдата

КУЗЬМЕНКА Сергія Григоровича — старшого солдата

ЛАВРЕНЮКА Володимира Юрійовича — старшого солдата

ЛИСЕНКА Ярослава Сергійовича — молодшого сержанта

ЛУМЕРОВСЬКОГО Сергія Олександровича — майстер-сержанта

МАКСИМОВА Степана Вікторовича — головного сержанта

МАРИНЮКА Максима Вікторовича (посмертно) — старшого солдата

МАСЛОВСЬКОГО Вадима Анатолійовича — старшого солдата

МЕЛЕШКА Максима Володимировича — солдата

МЕЛЬНИКА Олександра Ярославовича — старшого солдата

МИХАЛЬЧУКА Костянтина Івановича — сержанта

МОРГУНКОВА Антона Михайловича — солдата

МОРОЗА Олександра Олеговича (посмертно) — солдата

НЕБОЖИНСЬКОГО Назара Володимировича (посмертно) — молодшого сержанта

НИКОНОВА Романа Геннадійовича — солдата

НІКОЛАЄВА Богдана Руслановича — солдата

ОЛЕКСІЄНКА Валерія Анатолійовича (посмертно) — солдата

ОНОСОВА Олексія Леонідовича — майора

ОСИПЕНКА Костянтина Михайловича (посмертно) — старшого сержанта

ОХРІМЕНКА Миколу Миколайовича (посмертно) — солдата

ПЕРЕГІНЦЯ Володимира Петровича — солдата

ПИЛИПЧАКА Миколу Володимировича (посмертно) — сержанта

ПОПОВА Сергія Миколайовича (посмертно) — сержанта

РАФАЛЬСЬКОГО Олексія Миколайовича — майора

РАШОВА Валерія Володимировича — молодшого сержанта

РЕВЕНКА Михайла Олександровича (посмертно) — штаб-сержанта

СИВОГО Володимира Миколайовича (посмертно) — солдата

СИДОРЕНКА Анатолія Дмитровича (посмертно) — старшину

СИДОРОВА Сергія Владиславовича — підполковника

СІВЕРСЬКОГО Андрія Григоровича — старшого солдата

СІНЬКОВА Сергія Юрійовича (посмертно) — молодшого сержанта

СНИТЮКА Олега Юрійовича — старшого солдата

СОБЧУКА Владислава Борисовича — сержанта

СОКОЛОВСЬКОГО Артема Олександровича — сержанта

СПОДЕНКА Мар’яна Богдановича — підполковника

СТЕЦЕНКА Богдана Володимировича (посмертно) — старшого солдата

СТОЦЬКОГО Олександра Володимировича — солдата

СТОЯНОВСЬКОГО Ігоря Антоновича — старшого солдата

СУРНІНА Володимира Анатолійовича — сержанта

ТАНЦЮРУ Сергія Борисовича — сержанта

ТРУБАКОВА Антона В’ячеславовича (посмертно) — сержанта

УНЄГОВА Руслана Володимировича (посмертно) — головного сержанта

ФУШИКА Анатолія Юрійовича — старшого солдата

ХАВРОНІНА Юрія Олексійовича — сержанта

ЦІСАРЯ Олександра Юрійовича (посмертно) — старшого солдата

ЧЕРНЯКА Сергія Андрійовича — молодшого сержанта

ЧОРНОГО Євгена Вікторовича — солдата

ШАХБАНОВА Назрудіна Несредіновича — старшого солдата

ШЕВЧЕНКА Владислава Ігоровича — капітана

ШЕМЕТА Леоніда Валентиновича (посмертно) — старшого солдата

ШКУРКА Богдана Олексійовича (посмертно) — молодшого сержанта

ЮРІЙЧУКА Владислава Юрійовича — старшого солдата

ЯРОШЕНКА Олександра В’ячеславовича (посмертно) — старшого солдата

Нагородити медаллю “За військову службу Україні”

БАНДУРЧЕНКА Олега Станіславовича (посмертно) — старшого солдата

БЕЗВОЩУКА Віталія Васильовича — старшого солдата

БЕЗКИЩЕНКА Дениса Дмитровича — молодшого сержанта

БОНДАРЕНКА Віктора Олексійовича — молодшого сержанта

БОНДАРЯ Олександра Володимировича — старшого солдата

ГАВРАСОВА Руслана Андрійовича — старшого сержанта

ГОЛОВЕЦЬКОГО Олександра Михайловича — підполковника

ГРИНЮКА Олександра Ілліча — підполковника

ГУБАНОВА Володимира Анатолійовича — старшого солдата

ЖУКА Олександра Васильовича — старшого сержанта

ЗАГОРУЙКА Олега Івановича — старшого солдата

КАЛЕНСЬКОГО Арсена Іларіоновича — солдата

КАМЛЮКА Олександра Олександровича — молодшого сержанта

КАРУЧЕКА Володимира Володимировича — старшого сержанта

КАСПРИКА Романа Борисовича — солдата

КЛІМЕНКА Андрія Сергійовича — сержанта

КОВАЛЕНКА Ігоря Володимировича — сержанта

КОЗАЧКА Руслана Олексійовича — старшого лейтенанта

КОЗЛОВСЬКОГО Олександра Івановича — полковника

КОНОНЕКА Дениса Олеговича — солдата

КОНОНЕКА Олега Дмитровича — сержанта

КРЕМ’ЯНСЬКОГО Олександра Леонідовича — майора

КРИВОНОСА Миколу Олександровича — солдата

ЛИХМАНА Федора Олександровича — капітана

МАКАРЕНКА Іллю Вікторовича — солдата

МАХОНЮ Олександра Вікторовича — полковника

МІНАЄВА Вячеслава Олексійовича — сержанта

МІЩИШИНА Віктора Володимировича — головного сержанта

МОЛЮКА Сергія Миколайовича — полковника

ПОТАПЕНКА Олександра Миколайовича (посмертно) — головного сержанта

ПРОЦЮКА Павла Андрійовича — полковника

ПУПЕНКА Андрія Володимировича — полковника

САЗОНОВА Едуарда Володимировича — старшого солдата

СЛОБОДЯНА Івана Івановича — солдата

ТАРАНЕНКА Владислава Вікторовича — солдата

ТИМОШЕНКА Дениса Євгеновича — старшого солдата

ФЕДОРИНУ Сергія Павловича — полковника

ХАРЧЕНКА Руслана Володимировича — полковника

ХОХЛОВА Віталія Васильовича — прапорщика

ЧЕРНОВА Миколу Володимировича — солдата

ЧЕРТКОВА Сергія Олександровича — сержанта

ШАПОВАЛОВА Андрія Вікторовича — старшого сержанта

ШЕВЧЕНКА Андрія Миколайовича — старшого солдата

ШЕМЕТОВСЬКОГО Олега Олександровича — сержанта

ШЕНДРИКА Михайла Володимировича — старшого лейтенанта

ШОШІНА Сергія Олександровича — молодшого сержанта

ЩЕРБАКОВА Володимира Миколайовича — полковника

ЮЩИШЕНА Кирила Олександровича — солдата

Нагородити медаллю “За бездоганну службу” ІІ ступеня

ХАРЧИШИНА Сергія Анатолійовича — полковника

Нагородити медаллю “За бездоганну службу” ІІІ ступеня

КІВУ Андрія Олександровича — підполковника

ПЕЛЬЦА Олександра Радиславовича — полковника

РОЗВАДОВСЬКОГО Петра Івановича — полковника

Нагородити медаллю “Захиснику Вітчизни”

БАЩЕНКА Кирила Ігоровича — старшого сержанта

БРИЧКУ Андрія Олексійовича — старшого солдата

КУНГУРОВА Олександра В’ячеславовича — старшого солдата

НЕСТЕРЕНКА Тараса Сергійовича — старшого солдата

ПТИЦЮ Артема Олександровича — старшого солдата

САЛЮКА Петра Івановича — сержанта

СИДОРЧУКА Віталія Миколайовича — капітана.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

20 квітня 2022 року
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Редактор:

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