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Данілов прокоментував ймовірність удару ЗСУ по Керченському мосту. ВІДЕО

21/04/2022 11:13

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що удар Збройних сил по Керченському мосту у Криму можливий.

Про це він заявив ввечері в середу, 20 квітня, в ефірі “Радіо НВ”.

“Якби у нас була спроможність це зробити, ми би це вже зробили. Якщо буде можливість це зробити, ми це обов’язково зробимо“, – сказав він.

Крім того, відповідаючи на запитання, чи вірить він у гарантії безпеки, Данілов зауважив, що “гарантії нашої безпеки – це три складові”.

“Насамперед – це наші свідомі громадяни. Друга – це наше військо, весь сектор безпеки і оборони. Третя – наша зброя. Це три компоненти, в які я вірю”, – сказав секретар РНБО.

Решта, за його словами – “всі ці цяцянки-обіцянки, які нам кажуть люди, які перебувають при владі, (не тривалі): влада змінилася і вони кажуть: “Це ж не ми підписували, був інший президент». Крім того, кожна країна (гарантії безпеки) потім читає по-своєму”, – сказав Данілов.

Секретар РНБО заявив, що вірить тільки в наш народ, в Збройні сили і в нашу зброю, яка сьогодні довела на полі бою, що є однією з найкращих в світі.

“Багато хто засумував, коли ми прибрали “Москву” (російський крейсер, – “Н”) саме нашими українськими ракетами”, – додав він.

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