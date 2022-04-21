Перед ударом “Нептуна” Bayraktar відволікав увагу радарів ППО на “Москві”, – ЗМІ

Розвідувально-ударний БПЛА Bayraktar TB2 у польоті

Неназване джерело в українському війську із званням полковник підтвердило виданню The Economist, що БПЛА Bayraktar TB2 використовувалися для відволікання уваги радарів ППО на крейсері “Москва”.

Про це видання написало у середу, 20 квітня.

“Успіху удару, мабуть, сприяла така продумана тактика. Незадовго до атаки українські війська провели польоти безпілотників Bayraktar TB2 у районі “Москви”, каже полковник із Києва, столиці України, який розмовляв із The Economist. Ці безпілотники, вироблені в Туреччині, були ефективні проти російської бронетехніки та артилерії. Тому можна очікувати, що їхня присутність над кораблем нервуватиме людей на борту і відволікатиме операторів радарів. Полковник, який попросив про анонімність, стверджує, що безпілотники відволікали увагу екіпажу під час збирання інформації про наведення ракет”, – пише ЗМІ.

Українські експерти і блогери називають такі дії наших військових оперативним мистецтвом.

“Історія про те, як наші сили оборони продумали комплексний план щодо ураження ворожого корабля із метою максимізації шансів на ураження вкотре підтверджує, що воює не зброя сама по собі, а тактики її комбінування та застосування. Коли ж тактики масштабують і синхронізують в часі/просторі то народжується оперативне мистецтво. Правда це стосується більше протистояння на суші а не на морі, де і далі мова про окремі сутички/битви а не операції”, – написав у своєму телеграм-каналі військовий аналітик Микола Бєлєсков.

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