Зеленський про депортацію 500 тис. українців до РФ: “Це те, чим займалися найстрашніші режими минулого”

Про це заявив президент Володимир Зеленський у відеозверненні до парламенту Португалії, яке транслювалося в ефірі телемарафону ввечері в четвер, 21 квітня.
“Російські окупанти вже вивезли з території, яку вони зайняли, не менше 500 тисяч наших громадян. Були люди – і їх немає. 500 тисяч людей. Це – депортація, це те, чим займалися найстрашніші тоталітарні режими минулого”, – підкреслив Зеленський.
За його словами, депортованих українців позбавляють засобів зв’язку, документів, у них забирають усе й розподіляють по віддалених регіонах Росії.
Президент зазначив, що російські загарбники створили спеціальні фільтраційні табори для розподілу людей, частину з яких ґвалтують та вбивають.
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