Депортовані маріупольці ввімкнули в окупованому Джанкої наш гімн і скандують “Слава Україні!”

Депортовані маріупольці у спортивному залі джанкойської школи №8. Фото: так зване “Мининформ Республики Крым”

Примусово вивезені в тимчасово окупований Крим мешканці Маріуполя влаштували акцію непокори.

Про це повідомляє “ZMINA. Центр прав людини” з посиланням на херсонські медіа.

Маріупольців, яких російські окупанти насильно переселили в Джанкой під виглядом “евакуації”, розмістили в приміщенні школи №8. Про це написали підконтрольні окупантам кримські сайти.

У людей забрали документи.

21-22 березня маріупольці влаштували акцію непокори в школі. Люди скандували “Слава Україні! Героям слава!”, слогани протесту проти вторгнення РФ.

У приміщенні також увімкнули гімн України.

Російські силовики на акцію не відреагували. Журналісти пояснюють це страхом спровокувати конфлікт між військовими і цивільними, про який можуть дізнатися за межами Криму і Росії.

Депортованих українців також планують відправити до Алушти, Красноперекопська та Євпаторії. Кількість людей, яких вже насильно перемістили на півострів, окупанти оцінюють щонайменше в 11 тисяч.

Читайте також:

В окупованому Докучаєвську створили фільтраційний табір для маріупольців, – Генштаб