Депортовані маріупольці ввімкнули в окупованому Джанкої наш гімн і скандують “Слава Україні!”

Примусово вивезені в тимчасово окупований Крим мешканці Маріуполя влаштували акцію непокори.
Про це повідомляє “ZMINA. Центр прав людини” з посиланням на херсонські медіа.
Маріупольців, яких російські окупанти насильно переселили в Джанкой під виглядом “евакуації”, розмістили в приміщенні школи №8. Про це написали підконтрольні окупантам кримські сайти.
У людей забрали документи.
21-22 березня маріупольці влаштували акцію непокори в школі. Люди скандували “Слава Україні! Героям слава!”, слогани протесту проти вторгнення РФ.
У приміщенні також увімкнули гімн України.
Російські силовики на акцію не відреагували. Журналісти пояснюють це страхом спровокувати конфлікт між військовими і цивільними, про який можуть дізнатися за межами Криму і Росії.
Депортованих українців також планують відправити до Алушти, Красноперекопська та Євпаторії. Кількість людей, яких вже насильно перемістили на півострів, окупанти оцінюють щонайменше в 11 тисяч.
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