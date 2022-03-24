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В окупованому Докучаєвську створили фільтраційний табір для маріупольців, – Генштаб

24/03/2022 20:28

В окупованому Докучаєвську (ОРДО) рашисти створили фільтраційний табір для цивільних осіб, які намагаються залишити Маріуполь.

Про це ввечері в четвер, 24 березня, інформує пресслужба Генерального штабу Збройних сил України.

“У місті Докучаєвськ Донецької області окупантами створено фільтраційний табір для цивільних осіб, які намагаються залишити Маріуполь. Із затриманими людьми каральні органи ФСБ РФ проводять так звані фільтрувальні заходи”, – йдеться в повідомленні.

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