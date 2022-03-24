В окупованому Докучаєвську створили фільтраційний табір для маріупольців, – Генштаб

В окупованому Докучаєвську (ОРДО) рашисти створили фільтраційний табір для цивільних осіб, які намагаються залишити Маріуполь. Про це ввечері в четвер, 24 березня, інформує пресслужба Генерального штабу Збройних сил України. “У місті Докучаєвськ Донецької області окупантами створено фільтраційний табір для цивільних осіб, які намагаються залишити Маріуполь. Із затриманими людьми каральні органи ФСБ РФ проводять так звані фільтрувальні заходи”, – йдеться в повідомленні. Читайте також:

ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 29 – 24.03.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ



Редактор: Христина Горобець

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.

Ми виправдовуємо довіру! 〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.