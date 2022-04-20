Home / Війна / У Київській області двоє лісників підірвалися на ворожій міні, один загинув

У Київській області двоє лісників підірвалися на ворожій міні, один загинув

20/04/2022 17:11

У Київській області двоє працівників лісового господарства підірвалися на протитанковій міні. Один з чоловіків загинув.

Про це  в середу, 20 квітня, повідомив голова Держлісагентства Юрій Болоховець.

За його словами, двоє чоловіків під час вивезення лісопродукції натрапили на протитанкову міну. Водій загинув на місці, ще одна людина в лікарні.

Українців закликали дотримуватися заборони на відвідування лісів, особливо на територіях, які були звільнені від російських окупантів.

“Зараз майже по всіх областях України діє заборона на відвідування лісу. Друзі, це важливо. Один невірний крок може коштувати вам життя”, – зазначив Болоховець.

Читайте також:
ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 56 – 20.04.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ

Унікальних переглядів: 0
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Профільний комітет Ради підтримав законопроєкт про заміну свята 9 травня

Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики підтримав законопроєкт, який передбачає відзначення 8 травня Дня пам’яті та перемоги над нацизмом, а 9 травня – Дня Європи. Про...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse