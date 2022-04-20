У Київській області двоє лісників підірвалися на ворожій міні, один загинув

У Київській області двоє працівників лісового господарства підірвалися на протитанковій міні. Один з чоловіків загинув.

Про це в середу, 20 квітня, повідомив голова Держлісагентства Юрій Болоховець.

За його словами, двоє чоловіків під час вивезення лісопродукції натрапили на протитанкову міну. Водій загинув на місці, ще одна людина в лікарні.

Українців закликали дотримуватися заборони на відвідування лісів, особливо на територіях, які були звільнені від російських окупантів.

“Зараз майже по всіх областях України діє заборона на відвідування лісу. Друзі, це важливо. Один невірний крок може коштувати вам життя”, – зазначив Болоховець.

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