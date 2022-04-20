Оприлюднено указ президента про нагороди для морпіхів Маріуполя

Сайт президента України оприлюднив текст указу щодо нагородження військовослужбовців ЗСУ, підписаного главою держави 19 квітня.
Нагадаємо, у попередньому зверненні президент Володимир Зеленський повідомив, що державними нагородами відзначені 286 військовослужбовців Збройних сил України.
“Із них 229 – це військовослужбовці 36-ї окремої бригади морської піхоти, яка разом з іншими підрозділами героїчно захищає Маріуполь. Максимальна вдячність від усього українського народу і 36-й бригаді, і «Азову», і 12-й бригаді Національної гвардії України, і прикордонникам, і добровольцям «Правого сектору», і 555-му військовому госпіталю, поліцейським, тероборонівцям”, – сказав Зеленський.
Як можна побачити, серед нагороджених – 14 воїнів, яких вшановано посмертно.
За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановляю:
Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня
БЕСПАЛОВА Євгена Михайловича — майора
БОГДАНА Ярослава Валерійовича — старшого лейтенанта
БУХАНЧЕНКА Єгора Миколайовича — капітана
ВЕЛІЄВА Рауфа Гулу огли — старшого лейтенанта
ГНАТЮКА Василя Андрійовича (посмертно) — лейтенанта
ГОЛОБОРОДЬКА Віталія Сергійовича — головного сержанта
ДЗИСЯ Євгенія Романовича — майора
КАТАСОВА Анатолія Валерійовича — майора
КАШИРІНА Артема Геннадійовича — старшого лейтенанта
КОСЕНКА Олександра Михайловича — старшого сержанта
ЛОГВИНА Ігоря Дмитровича — капітана
НЕСТЕРУКА Дмитра Миколайовича (посмертно) — старшого лейтенанта
ПУДЛА Ігоря Васильовича — капітана
РУССУ Віктора Івановича — капітана
СУЛІМКОВИЧА Миколу Григоровича — майора
СУПРУНА Максима Леонідовича — старшого лейтенанта
ТИМОШЕНКА Олега Івановича — майора
ТРІШИНА Дениса Євгенійовича — майора
ЧОЛОВСЬКОГО Олександра Миколайовича — капітана
ШЕВЧУКА Олега Васильовича — підполковника
ЯНКОВСЬКОГО Миколу Васильовича — старшого лейтенанта
ЯЦЮКА Олександра Миколайовича — майора
Нагородити орденом “За мужність” ІІ ступеня
БУРМЕЦЬКОГО Олександра Васильовича — головного сержанта
ВОЛОВИКА Артема Юрійовича — штаб-сержанта
ГАВРИЛОВА Тараса Вікторовича — сержанта
КУДУСОВА Ескендера Тімендаровича — майстер-сержанта
ПАВЛЮКА Сергія Леонідовича — старшого сержанта
ПОЛУПАНОВА Максима Анатолійовича — старшого сержанта
РОЛ’ЯНА Олександра Сергійовича — головного сержанта
ТЕЛИЦЮ Андрія Анатолійовича — молодшого сержанта
Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня
АВАНЕСЯНА Давіда Радіковича — матроса
АГЕЄВА Віталія Віталійовича — старшого матроса
АНДРІЄВСЬКОГО Сергія Володимировича — головного сержанта
АРНАУТА Владислава Ігоровича — старшого матроса
АФІСОВА Павла Геннадійовича — старшого лейтенанта
БАБАЄВА Рустама Аріфа огли — матроса
БАБІЯ Кирила Геннадійовича — матроса
БАГРІЯ Олексія Вікторовича — старшого матроса
БАКАНОВА Павла Едуардовича — матроса
БАКЛАНОВА Сергія Миколайовича — сержанта
БАКУЛІНА Максима Володимировича — матроса
БЕЗГУБОВА Андрія Вікторовича — старшого лейтенанта
БЕЛЮГУ Валентина Вячеславовича — старшого матроса
БІЛОГО Володимира Анатолійовича — матроса
БОБИЛЄВА Василя Івановича — старшого матроса
БОГАЧОВА Євгенія Олександровича — старшого матроса
БОЙЧЕНКА Василя Івановича — сержанта
БОНДАРЕНКА Олександра Михайловича — старшого матроса
БОРИСЮКА Богдана Миколайовича — майстер-сержанта
ВАСИЛЬЄВА Валерія Юрійовича — матроса
ВАХНЕНКА Євгена Юрійовича — старшого матроса
ВЕЛИКОГО Максима Васильовича — старшого матроса
ВЕРЕМЕЯ Івана Юрійовича — старшого сержанта
ВОЛКОВА Євгенія Андрійовича — молодшого сержанта
ГАРМАША Дмитра Васильовича — матроса
ГЕТМАНА Андрія Сергійовича — сержанта
ГЛОВУ Дмитра Вікторовича — штаб-сержанта
ГОНЧАРОВА Руслана Володимировича — молодшого сержанта
ГОТЕЛЯКА Івана Вікторовича — матроса
ГРЕБЕННІКОВА Олега Володимировича — штаб-сержанта
ГРИЦАКА Костянтина Юрійовича — старшого сержанта
ГУЗОВАТОГО Андрія Віталійовича — капітана
ГУЛЕВСЬКОГО Івана Сергійовича — матроса
ДАВИДЕНКА Володимира Ігоровича — старшого матроса
ДАНЧЕНКА Ельхана — старшого матроса
ДАШКЕВИЧА Віктора Ігоровича — майора
ДІАНОВА Михайла Олександровича — старшого сержанта
ДОЛУ Віктора Михайловича — майстер-сержанта
ЄМЦЯ Павла Павловича — сержанта
ЖЕРМІЛЯ Артема Юрійовича — матроса
ЗАРІЧНОГО Віталія Васильовича — штаб-сержанта
ІВЛЄВА Антона Олеговича — молодшого сержанта
ІЛЬЧУКА Віталія Васильовича — головного сержанта
КАМЄНЄВА Андрія Олексійовича — капітана
КАНІВЦЯ Дмитра Олександровича — старшого матроса
КИРИКА Валентина Олександровича — солдата
КІЧКІРА Євгенія Анатолійовича — старшого матроса
КЛІНИШКОВА Ярослава Денисовича — матроса
КНИЖНИКА Анатолія Петровича — матроса
КОВАЛЬОВА Олександра Володимировича — старшого матроса
КОВТОНЮКА Володимира Євгенійовича — молодшого сержанта
КОНОНЧУКА Олексія Анатолійовича — молодшого сержанта
КОРЕЦЬКОГО Ростислава Валерійовича — старшого матроса
КОРНІЄНКА Олексія Володимировича — старшого лейтенанта
КОРОЛЯ Віктора Володимировича — старшого солдата
КРАВЧЕНКА Сергія Олександровича — штаб-сержанта
КУБКА Романа Віталійовича — майстер-сержанта
КУЗЬМІНА Віктора Олександровича — матроса
КУРТЕНКА Бориса Олександровича — старшого сержанта
КУТУРГУ Вадима Анатолійовича — матроса
ЛЕВЧЕНКА Сергія Вікторовича — молодшого сержанта
ЛЕНЬШИНА Олексія Володимировича — солдата
ЛЕТЕНКА Дмитра Івановича — старшого матроса
ЛІВАНДОВСЬКОГО Дениса Віталійовича — солдата
ЛЯШУКА Владислава Олександровича — сержанта
МАЛЯРА Романа Сергійовича — молодшого сержанта
МАНДЗАКА Олександра Анатолійовича — старшого матроса
МЕВШУ Олександра Миколайовича — сержанта
МОРОЗЕНКА Миколу Анатолійовича (посмертно) — матроса
НАЗАРКА Віктора Анатолійовича — штаб-сержанта
НАКОНЕЧНОГО Івана Сергійовича — молодшого сержанта
НЕДОГРИЗЮК Оксану Василівну — старшого матроса
ОЛІЙНИКА Євгена Віталійовича — старшого сержанта
ОЛІЯ Івана Олександровича — молодшого сержанта
ОМЕЛЬЧУКА Владислава Анатолійовича — старшого матроса
ОРЖИЄВСЬКОГО Миколу Володимировича — старшого матроса
ОСІЄВСЬКОГО Олександра Володимировича — солдата
ОСТАПУХУ Ростислава Володимировича — матроса
ПАВЛОВСЬКОГО Василя Володимировича — старшого солдата
ПАЛАМАРЕНКА Володимира Миколайовича — старшого матроса
ПАФІЦЕВИЧА Володимира Івановича — старшого матроса
ПЕНЬКОВА Даніїла Юрійовича — матроса
ПЕРЕХОДУ Олександра Вікторовича — штаб-сержанта
ПЕРЦЕВА Данііла Олександровича — молодшого сержанта
ПЕТІНОВА Олексія Броніславовича — матроса
ПЕТЛЮШЕНКА Вадима Віталійовича — штаб-сержанта
ПЕТРОШУКА Віталія Анатолійовича — старшого матроса
ПИЛИПЕЯ Юлія Ігоровича — капітана
ПИСЬМЕНЧУКА Михайла Олеговича — старшого лейтенанта
ПОПЕНКА Ігоря Олеговича — сержанта
ПОХИЛОГО Дмитра Олеговича — старшого матроса
ПРОКОПЧУКА Валерія Івановича — майстер-сержанта
ПРОЦЕНКА Владислава Володимировича — матроса
РИБАЧКА Андрія Юрійовича — молодшого сержанта
РОЖКОВА Андрія Юрійовича — старшого матроса
РОСПОПУ Дениса Івановича — матроса
РОША Максима Вікторовича — матроса
РОШКУ Георгія Дмитровича — матроса
САЙКА Юрія Юрійовича — старшого матроса
САМОХІНА Олега Олександровича — молодшого сержанта
САРДАКА Павла Сергійовича (посмертно) — старшого матроса
СВИРИДА Назарія Валерійовича — старшого матроса
СВИРИДОВА Олега Олеговича — старшого матроса
СВЯТЧУКА Дмитра Олеговича — молодшого сержанта
СЕГЕДІЯ Мирона Ігоровича — матроса
СИВУХІНА Івана Олексійовича — матроса
СИНИЦЬКОГО Ярослава Сергійовича — матроса
СІКАРЄВА Миколу Миколайовича — старшого лейтенанта
СІМОНЯНА Максима Сергійовича — старшого матроса
СІТАЙЛА Сергія Вікторовича — штаб-сержанта
СПІВАКА Василя Миколайовича — старшого матроса
СТАВНІЙЧУКА Дениса Геннадійовича — капітана
СТАСЮКА Павла Сергійовича — старшого солдата
СТЕПАНОВА Сергія Андрійовича — старшого матроса
СУЛІМА Володимира Миколайовича — старшого матроса
СУРОВОЯ Ігоря Сергійовича — сержанта
СУСЛЕНКА Віктора Ігоровича — старшого матроса
СЬОМОЧКІНА Олександра Олександровича — матроса
ТАРАНА Івана Олександровича — матроса
ТАРКОВСЬКОГО Валерія Миколайовича — старшого сержанта
ТЕРЛИГУ Миколу Андрійовича — матроса
ТЄРЄХОВА Ігоря Володимировича — молодшого сержанта
ТИЩЕНКА Олексія Костянтиновича — матроса
ТОКАРЕНКА Олега Олександровича — старшого сержанта
ТОКАРЯ Миколу Володимировича — старшого матроса
ТОМЧАКОВСЬКОГО Олександра Владиславовича — матроса
ТУРЯНСЬКОГО Любомира Васильовича — старшого сержанта
ФЕДИШИНУ Галину Миколаївну — сержанта
ФЕДОРОВИЧА Андрія Олександровича — старшого лейтенанта
ФОТІКОВА Юрія Юрійовича — старшого лейтенанта
ХАРЧЕНКА Дениса Сергійовича — лейтенанта
ЧЕРНЕНКА Вадима Сергійовича — матроса
ЧЕРНЯВСЬКОГО Володимира Миколайовича — старшого матроса
ЧЕХУНА Юрія Георгійовича — старшого матроса
ЧОРНОКНИЖНОГО Владислава Миколайовича — матроса
ЧОРНОШТАНА Богдана Вікторовича — старшого сержанта
ШАМАНСЬКОГО Олексія Івановича — старшого сержанта
ШЕВЧУКА Дмитра Володимировича — матроса
ШКАМЕТУ Романа Вадимовича — старшого солдата
ЮРЧЕНКА Олександра Васильовича — старшого матроса
ЮРЧИШЕНА Юрія Олександровича — майора
ЯКУБОВСЬКОГО Едуарда Семеновича — старшого лейтенанта
ЯНКОВСЬКОГО Олександра Сергійовича — майора
Нагородити орденом Данила Галицького
АРЖАНИКА Олександра Миколайовича — штаб-сержанта
ГЛУХОВА Дмитра Сергійовича — капітана 1 рангу
ДЗЯДИКА Дмитра Петровича — майора
ЛИСІКА Андрія Юрійовича — капітана
МАРУЩАКА Олександра Олександровича — старшого лейтенанта
МУЩЕНКА Миколу Олександровича — майора
САМІТОВСЬКОГО Дмитра Ігоровича — старшого лейтенанта
СОКОЛЬСЬКОГО Руслана Васильовича (посмертно) — підполковника
СПІРІДОНОВА Віталія Юрійовича — капітана 2 рангу
Нагородити медаллю “За військову службу Україні”
АРСЕНТЬЄВА Олександра Олександровича — капітана
БАСЬОНКА Олександра Миколайовича — старшого матроса
БЕЗУСОГО Дмитра Віталійовича — матроса
БІЛОНІЖКА Антона Вікторовича — старшого матроса
БРАТИЩЕНКА Сергія Леонідовича — старшого матроса
БУРСОВА Володимира Дмитровича — старшого сержанта
БУСЛА Сергія Сергійовича — старшого матроса
ВІТВІЦЬКОГО Артема Олеговича — матроса
ГАВРИЛЯСТОГО Вячеслава Миколайовича — старшого солдата
ГНОЄВОГО Віталія Вікторовича — старшого матроса
ГНОЄВОГО Миколу Віталійовича — старшого матроса
ГОРБУНОВА Сергія Андрійовича — солдата
ГОРЬОВОГО Олега Олександровича — старшого матроса
ДЕРЕВЯНКА Валерія Васильовича — старшого сержанта
ДЕРЕГУ Дмитра Івановича — старшого матроса
ДІДЕНКА Владислава Миколайовича — старшого матроса
ДІКА Івана Івановича — старшого матроса
ДЯЧЕНКА Юрія Олександровича — старшого сержанта
ЖУКОВСЬКОГО Ярослава Руслановича — матроса
ЗВЄРЄВА Дениса Віталійовича — старшого матроса
ІВАНОВА Костянтина Ігоровича — матроса
ІВАНЧЕНКА Назара Валерійовича — старшого матроса
КАПКАНА Артема Андрійовича — старшого матроса
КИРПУ Віталія Миколайовича — старшого матроса
КНИША Сергія Вікторовича — матроса
КОВАЛЕНКА Сергія Миколайовича — старшого матроса
КОТОЛУПЕНКА Олега Анатолійовича — сержанта
КРОТОВСЬКОГО Володимира Дмитровича — матроса
КУЗЬМІНА Андрія Венедиктовича — матроса
КУРІННУ Анастасію Володимирівну — лейтенанта
ЛЕЙВУ ГАРСІЮ Хуана Альберта Елойовича — молодшого сержанта
ЛЯШКА Олександра Сергійовича — матроса
МАТВІЙЧУКА Миколу Миколайовича — матроса
МАЦАКА Станіслава Сергійовича — матроса
МІЛЬКОВСЬКОГО Василя Віталійовича — старшого матроса
НАГОВІЦИНА Олександра Павловича — лейтенанта медичної служби
НОГІНА Романа Миколайовича — старшого матроса
НОСА Олександра Івановича — старшого матроса
ПАНІНА Олександра Олександровича — старшого матроса
ПАНОВА Сергія Сергійовича — матроса
ПАРШИНА Максима Олександровича — матроса
ПАСТУШЕНКА Сергія Петровича — матроса
ПАХОМОВА Станіслава Вікторовича — матроса
ПЛАТОНОВА Ігоря Васильовича — сержанта
ПОДОЛЯНА Владислава Володимировича — матроса
ПОПОВА Олега Сергійовича — старшого матроса
ПОЩЄВА Миколу Андрійовича — старшого сержанта
ПРАВДОЛЮБОВА Івана Сергійовича — старшого лейтенанта
ПРИСЯЖНЮКА Юрія Вікторовича — старшого матроса
ПУХИРЯ Вадима Васильовича — старшого матроса
РЕВЕНКА Владислава Дмитровича (посмертно) — лейтенанта
РОТАРА Михайла Ігоровича — старшого матроса
САБАДАША Віталія Миколайовича — матроса
САВОВА Олександра Володимировича — матроса
САВЧУКА Сергія Івановича — сержанта
САЄНКА Олександра Олександровича — старшого лейтенанта
САМОЙЛЮК Альону Анатоліївну — матроса
СЕМИДЬЯНОВА Данила Євгеновича — солдата
СЛЄПОВА Сергія Сергійовича — старшого солдата
СОТНИКОВА Максима Сергійовича — майора
ТЕРЕЩЕНКА Владислава Володимировича — молодшого сержанта
ТИМЧАКА Михайла Віталійовича — молодшого сержанта
ТИТАРЕНКА Андрія Васильовича — матроса
ТІТЄЄВУ Тетяну Миколаївну — головного сержанта
ТОВКАЧА Віктора Івановича — штаб-сержанта
ТОЧЕКА Володимира Богдановича — старшого матроса
ХАМУЛУ Інну Михайлівну — молодшого сержанта
ХОДУНАЯ Миколу Юрійовича — молодшого сержанта
ЦИБКУ Едуарда Миколайовича — старшого лейтенанта
ЦИМБАЛЮКА Євгена Сергійовича — старшого сержанта
ЧЕРЕДНІЧЕНКА Олександра Васильовича — старшого сержанта
ЧЕРЕШНЮ Сергія Олександровича — штаб-сержанта
ШАБРОВА Олександра Миколайовича — старшого матроса
ЩЕРБАКА Владислава Романовича — матроса
ЯВОРСЬКОГО Євгенія Володимировича — молодшого сержанта
ЯРЕМКА Олега Ігоровича — сержанта
Нагородити медаллю “Захиснику Вітчизни”
АЛЕКСАНДРОВА Олега Ігоровича — старшого матроса
БАЗИЛЕВСЬКОГО Євгена Вікторовича — старшого матроса
БЕБУТОВА Олега Анатолійовича (посмертно) — сержанта
БЄЛКА Владислава Андрійовича (посмертно) — старшого солдата
ВИСОЦЬКОГО Павла Вікторовича — матроса
ГОЛИКА Сергія Івановича — матроса
ГРИЦЕНЯКА Миколу Олександровича — молодшого сержанта
ГУСАКА Руслана Миколайовича — старшого матроса
ДЕРЕНЧУКА Павла Андрійовича (посмертно) — солдата
ЗАЙКОВСЬКОГО Ігоря Олеговича — старшого матроса
КАРАМОВА Олега Олеговича — головного сержанта
КОШЕЛЄВА Павла Валерійовича (посмертно) — солдата
ЛИННИКА Євгенія Андрійовича — старшого матроса
ЛУКАШЕНКА Андрія Івановича — старшого матроса
МАРТИНОВА Михайла Михайловича — старшого матроса
НІКОЛАЄНКА Олександра Валерійовича — майстер-сержанта
НОРЦОВА Віталія Володимировича — молодшого сержанта
ПЄНКІНА Валерія Олександровича — матроса
РЕГАЛІНА Дмитра Руслановича (посмертно) — солдата
СИРИЦЮ Івана Сергійовича — старшого матроса
ТОНКОШКУРА Владислава Віталійовича (посмертно) — капітана
УБОЖЕНКА Олексія Івановича — молодшого сержанта
ФЕДЕНИШИНУ Галину Миколаївну — старшого матроса
ФЕДУНЦЯ Миколу Васильовича — матроса
ЧЕРТЕНКА Едуарда Сергійовича — матроса
ЧІРВУ Ярослава Вікторовича — молодшого сержанта
ШЕПЕЛЯ Дениса Олександровича (посмертно) — солдата
ЮВІЦУ Євгенія Івановича (посмертно) — сержанта.
Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!