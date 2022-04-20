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Оприлюднено указ президента про нагороди для морпіхів Маріуполя

20/04/2022 23:24

Сайт президента України оприлюднив текст указу щодо нагородження військовослужбовців ЗСУ, підписаного главою держави 19 квітня.

Нагадаємо, у попередньому зверненні президент Володимир Зеленський повідомив, що державними нагородами відзначені 286 військовослужбовців Збройних сил України.

“Із них 229 – це військовослужбовці 36-ї окремої бригади морської піхоти, яка разом з іншими підрозділами героїчно захищає Маріуполь. Максимальна вдячність від усього українського народу і 36-й бригаді, і «Азову», і 12-й бригаді Національної гвардії України, і прикордонникам, і добровольцям «Правого сектору», і 555-му військовому госпіталю, поліцейським, тероборонівцям”, – сказав Зеленський.

Як можна побачити, серед нагороджених – 14 воїнів, яких вшановано посмертно.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №263/2022
Про відзначення державними нагородами України

За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановляю:

Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня

БЕСПАЛОВА Євгена Михайловича — майора

БОГДАНА Ярослава Валерійовича — старшого лейтенанта

БУХАНЧЕНКА Єгора Миколайовича — капітана

ВЕЛІЄВА Рауфа Гулу огли — старшого лейтенанта

ГНАТЮКА Василя Андрійовича (посмертно) — лейтенанта

ГОЛОБОРОДЬКА Віталія Сергійовича — головного сержанта

ДЗИСЯ Євгенія Романовича — майора

КАТАСОВА Анатолія Валерійовича — майора

КАШИРІНА Артема Геннадійовича — старшого лейтенанта

КОСЕНКА Олександра Михайловича — старшого сержанта

ЛОГВИНА Ігоря Дмитровича — капітана

НЕСТЕРУКА Дмитра Миколайовича (посмертно) — старшого лейтенанта

ПУДЛА Ігоря Васильовича — капітана

РУССУ Віктора Івановича — капітана

СУЛІМКОВИЧА Миколу Григоровича — майора

СУПРУНА Максима Леонідовича — старшого лейтенанта

ТИМОШЕНКА Олега Івановича — майора

ТРІШИНА Дениса Євгенійовича — майора

ЧОЛОВСЬКОГО Олександра Миколайовича — капітана

ШЕВЧУКА Олега Васильовича — підполковника

ЯНКОВСЬКОГО Миколу Васильовича — старшого лейтенанта

ЯЦЮКА Олександра Миколайовича — майора

Нагородити орденом “За мужність” ІІ ступеня

БУРМЕЦЬКОГО Олександра Васильовича — головного сержанта

ВОЛОВИКА Артема Юрійовича — штаб-сержанта

ГАВРИЛОВА Тараса Вікторовича — сержанта

КУДУСОВА Ескендера Тімендаровича — майстер-сержанта

ПАВЛЮКА Сергія Леонідовича — старшого сержанта

ПОЛУПАНОВА Максима Анатолійовича — старшого сержанта

РОЛ’ЯНА Олександра Сергійовича — головного сержанта

ТЕЛИЦЮ Андрія Анатолійовича — молодшого сержанта

Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня

АВАНЕСЯНА Давіда Радіковича — матроса

АГЕЄВА Віталія Віталійовича — старшого матроса

АНДРІЄВСЬКОГО Сергія Володимировича — головного сержанта

АРНАУТА Владислава Ігоровича — старшого матроса

АФІСОВА Павла Геннадійовича — старшого лейтенанта

БАБАЄВА Рустама Аріфа огли — матроса

БАБІЯ Кирила Геннадійовича — матроса

БАГРІЯ Олексія Вікторовича — старшого матроса

БАКАНОВА Павла Едуардовича — матроса

БАКЛАНОВА Сергія Миколайовича — сержанта

БАКУЛІНА Максима Володимировича — матроса

БЕЗГУБОВА Андрія Вікторовича — старшого лейтенанта

БЕЛЮГУ Валентина Вячеславовича — старшого матроса

БІЛОГО Володимира Анатолійовича — матроса

БОБИЛЄВА Василя Івановича — старшого матроса

БОГАЧОВА Євгенія Олександровича — старшого матроса

БОЙЧЕНКА Василя Івановича — сержанта

БОНДАРЕНКА Олександра Михайловича — старшого матроса

БОРИСЮКА Богдана Миколайовича — майстер-сержанта

ВАСИЛЬЄВА Валерія Юрійовича — матроса

ВАХНЕНКА Євгена Юрійовича — старшого матроса

ВЕЛИКОГО Максима Васильовича — старшого матроса

ВЕРЕМЕЯ Івана Юрійовича — старшого сержанта

ВОЛКОВА Євгенія Андрійовича — молодшого сержанта

ГАРМАША Дмитра Васильовича — матроса

ГЕТМАНА Андрія Сергійовича — сержанта

ГЛОВУ Дмитра Вікторовича — штаб-сержанта

ГОНЧАРОВА Руслана Володимировича — молодшого сержанта

ГОТЕЛЯКА Івана Вікторовича — матроса

ГРЕБЕННІКОВА Олега Володимировича — штаб-сержанта

ГРИЦАКА Костянтина Юрійовича — старшого сержанта

ГУЗОВАТОГО Андрія Віталійовича — капітана

ГУЛЕВСЬКОГО Івана Сергійовича — матроса

ДАВИДЕНКА Володимира Ігоровича — старшого матроса

ДАНЧЕНКА Ельхана — старшого матроса

ДАШКЕВИЧА Віктора Ігоровича — майора

ДІАНОВА Михайла Олександровича — старшого сержанта

ДОЛУ Віктора Михайловича — майстер-сержанта

ЄМЦЯ Павла Павловича — сержанта

ЖЕРМІЛЯ Артема Юрійовича — матроса

ЗАРІЧНОГО Віталія Васильовича — штаб-сержанта

ІВЛЄВА Антона Олеговича — молодшого сержанта

ІЛЬЧУКА Віталія Васильовича — головного сержанта

КАМЄНЄВА Андрія Олексійовича — капітана

КАНІВЦЯ Дмитра Олександровича — старшого матроса

КИРИКА Валентина Олександровича — солдата

КІЧКІРА Євгенія Анатолійовича — старшого матроса

КЛІНИШКОВА Ярослава Денисовича — матроса

КНИЖНИКА Анатолія Петровича — матроса

КОВАЛЬОВА Олександра Володимировича — старшого матроса

КОВТОНЮКА Володимира Євгенійовича — молодшого сержанта

КОНОНЧУКА Олексія Анатолійовича — молодшого сержанта

КОРЕЦЬКОГО Ростислава Валерійовича — старшого матроса

КОРНІЄНКА Олексія Володимировича — старшого лейтенанта

КОРОЛЯ Віктора Володимировича — старшого солдата

КРАВЧЕНКА Сергія Олександровича — штаб-сержанта

КУБКА Романа Віталійовича — майстер-сержанта

КУЗЬМІНА Віктора Олександровича — матроса

КУРТЕНКА Бориса Олександровича — старшого сержанта

КУТУРГУ Вадима Анатолійовича — матроса

ЛЕВЧЕНКА Сергія Вікторовича — молодшого сержанта

ЛЕНЬШИНА Олексія Володимировича — солдата

ЛЕТЕНКА Дмитра Івановича — старшого матроса

ЛІВАНДОВСЬКОГО Дениса Віталійовича — солдата

ЛЯШУКА Владислава Олександровича — сержанта

МАЛЯРА Романа Сергійовича — молодшого сержанта

МАНДЗАКА Олександра Анатолійовича — старшого матроса

МЕВШУ Олександра Миколайовича — сержанта

МОРОЗЕНКА Миколу Анатолійовича (посмертно) — матроса

НАЗАРКА Віктора Анатолійовича — штаб-сержанта

НАКОНЕЧНОГО Івана Сергійовича — молодшого сержанта

НЕДОГРИЗЮК Оксану Василівну — старшого матроса

ОЛІЙНИКА Євгена Віталійовича — старшого сержанта

ОЛІЯ Івана Олександровича — молодшого сержанта

ОМЕЛЬЧУКА Владислава Анатолійовича — старшого матроса

ОРЖИЄВСЬКОГО Миколу Володимировича — старшого матроса

ОСІЄВСЬКОГО Олександра Володимировича — солдата

ОСТАПУХУ Ростислава Володимировича — матроса

ПАВЛОВСЬКОГО Василя Володимировича — старшого солдата

ПАЛАМАРЕНКА Володимира Миколайовича — старшого матроса

ПАФІЦЕВИЧА Володимира Івановича — старшого матроса

ПЕНЬКОВА Даніїла Юрійовича — матроса

ПЕРЕХОДУ Олександра Вікторовича — штаб-сержанта

ПЕРЦЕВА Данііла Олександровича — молодшого сержанта

ПЕТІНОВА Олексія Броніславовича — матроса

ПЕТЛЮШЕНКА Вадима Віталійовича — штаб-сержанта

ПЕТРОШУКА Віталія Анатолійовича — старшого матроса

ПИЛИПЕЯ Юлія Ігоровича — капітана

ПИСЬМЕНЧУКА Михайла Олеговича — старшого лейтенанта

ПОПЕНКА Ігоря Олеговича — сержанта

ПОХИЛОГО Дмитра Олеговича — старшого матроса

ПРОКОПЧУКА Валерія Івановича — майстер-сержанта

ПРОЦЕНКА Владислава Володимировича — матроса

РИБАЧКА Андрія Юрійовича — молодшого сержанта

РОЖКОВА Андрія Юрійовича — старшого матроса

РОСПОПУ Дениса Івановича — матроса

РОША Максима Вікторовича — матроса

РОШКУ Георгія Дмитровича — матроса

САЙКА Юрія Юрійовича — старшого матроса

САМОХІНА Олега Олександровича — молодшого сержанта

САРДАКА Павла Сергійовича (посмертно) — старшого матроса

СВИРИДА Назарія Валерійовича — старшого матроса

СВИРИДОВА Олега Олеговича — старшого матроса

СВЯТЧУКА Дмитра Олеговича — молодшого сержанта

СЕГЕДІЯ Мирона Ігоровича — матроса

СИВУХІНА Івана Олексійовича — матроса

СИНИЦЬКОГО Ярослава Сергійовича — матроса

СІКАРЄВА Миколу Миколайовича — старшого лейтенанта

СІМОНЯНА Максима Сергійовича — старшого матроса

СІТАЙЛА Сергія Вікторовича — штаб-сержанта

СПІВАКА Василя Миколайовича — старшого матроса

СТАВНІЙЧУКА Дениса Геннадійовича — капітана

СТАСЮКА Павла Сергійовича — старшого солдата

СТЕПАНОВА Сергія Андрійовича — старшого матроса

СУЛІМА Володимира Миколайовича — старшого матроса

СУРОВОЯ Ігоря Сергійовича — сержанта

СУСЛЕНКА Віктора Ігоровича — старшого матроса

СЬОМОЧКІНА Олександра Олександровича — матроса

ТАРАНА Івана Олександровича — матроса

ТАРКОВСЬКОГО Валерія Миколайовича — старшого сержанта

ТЕРЛИГУ Миколу Андрійовича — матроса

ТЄРЄХОВА Ігоря Володимировича — молодшого сержанта

ТИЩЕНКА Олексія Костянтиновича — матроса

ТОКАРЕНКА Олега Олександровича — старшого сержанта

ТОКАРЯ Миколу Володимировича — старшого матроса

ТОМЧАКОВСЬКОГО Олександра Владиславовича — матроса

ТУРЯНСЬКОГО Любомира Васильовича — старшого сержанта

ФЕДИШИНУ Галину Миколаївну — сержанта

ФЕДОРОВИЧА Андрія Олександровича — старшого лейтенанта

ФОТІКОВА Юрія Юрійовича — старшого лейтенанта

ХАРЧЕНКА Дениса Сергійовича — лейтенанта

ЧЕРНЕНКА Вадима Сергійовича — матроса

ЧЕРНЯВСЬКОГО Володимира Миколайовича — старшого матроса

ЧЕХУНА Юрія Георгійовича — старшого матроса

ЧОРНОКНИЖНОГО Владислава Миколайовича — матроса

ЧОРНОШТАНА Богдана Вікторовича — старшого сержанта

ШАМАНСЬКОГО Олексія Івановича — старшого сержанта

ШЕВЧУКА Дмитра Володимировича — матроса

ШКАМЕТУ Романа Вадимовича — старшого солдата

ЮРЧЕНКА Олександра Васильовича — старшого матроса

ЮРЧИШЕНА Юрія Олександровича — майора

ЯКУБОВСЬКОГО Едуарда Семеновича — старшого лейтенанта

ЯНКОВСЬКОГО Олександра Сергійовича — майора

Нагородити орденом Данила Галицького

АРЖАНИКА Олександра Миколайовича — штаб-сержанта

ГЛУХОВА Дмитра Сергійовича — капітана 1 рангу

ДЗЯДИКА Дмитра Петровича — майора

ЛИСІКА Андрія Юрійовича — капітана

МАРУЩАКА Олександра Олександровича — старшого лейтенанта

МУЩЕНКА Миколу Олександровича — майора

САМІТОВСЬКОГО Дмитра Ігоровича — старшого лейтенанта

СОКОЛЬСЬКОГО Руслана Васильовича (посмертно) — підполковника

СПІРІДОНОВА Віталія Юрійовича — капітана 2 рангу

Нагородити медаллю “За військову службу Україні”

АРСЕНТЬЄВА Олександра Олександровича — капітана

БАСЬОНКА Олександра Миколайовича — старшого матроса

БЕЗУСОГО Дмитра Віталійовича — матроса

БІЛОНІЖКА Антона Вікторовича — старшого матроса

БРАТИЩЕНКА Сергія Леонідовича — старшого матроса

БУРСОВА Володимира Дмитровича — старшого сержанта

БУСЛА Сергія Сергійовича — старшого матроса

ВІТВІЦЬКОГО Артема Олеговича — матроса

ГАВРИЛЯСТОГО Вячеслава Миколайовича — старшого солдата

ГНОЄВОГО Віталія Вікторовича — старшого матроса

ГНОЄВОГО Миколу Віталійовича — старшого матроса

ГОРБУНОВА Сергія Андрійовича — солдата

ГОРЬОВОГО Олега Олександровича — старшого матроса

ДЕРЕВЯНКА Валерія Васильовича — старшого сержанта

ДЕРЕГУ Дмитра Івановича — старшого матроса

ДІДЕНКА Владислава Миколайовича — старшого матроса

ДІКА Івана Івановича — старшого матроса

ДЯЧЕНКА Юрія Олександровича — старшого сержанта

ЖУКОВСЬКОГО Ярослава Руслановича — матроса

ЗВЄРЄВА Дениса Віталійовича — старшого матроса

ІВАНОВА Костянтина Ігоровича — матроса

ІВАНЧЕНКА Назара Валерійовича — старшого матроса

КАПКАНА Артема Андрійовича — старшого матроса

КИРПУ Віталія Миколайовича — старшого матроса

КНИША Сергія Вікторовича — матроса

КОВАЛЕНКА Сергія Миколайовича — старшого матроса

КОТОЛУПЕНКА Олега Анатолійовича — сержанта

КРОТОВСЬКОГО Володимира Дмитровича — матроса

КУЗЬМІНА Андрія Венедиктовича — матроса

КУРІННУ Анастасію Володимирівну — лейтенанта

ЛЕЙВУ ГАРСІЮ Хуана Альберта Елойовича — молодшого сержанта

ЛЯШКА Олександра Сергійовича — матроса

МАТВІЙЧУКА Миколу Миколайовича — матроса

МАЦАКА Станіслава Сергійовича — матроса

МІЛЬКОВСЬКОГО Василя Віталійовича — старшого матроса

НАГОВІЦИНА Олександра Павловича — лейтенанта медичної служби

НОГІНА Романа Миколайовича — старшого матроса

НОСА Олександра Івановича — старшого матроса

ПАНІНА Олександра Олександровича — старшого матроса

ПАНОВА Сергія Сергійовича — матроса

ПАРШИНА Максима Олександровича — матроса

ПАСТУШЕНКА Сергія Петровича — матроса

ПАХОМОВА Станіслава Вікторовича — матроса

ПЛАТОНОВА Ігоря Васильовича — сержанта

ПОДОЛЯНА Владислава Володимировича — матроса

ПОПОВА Олега Сергійовича — старшого матроса

ПОЩЄВА Миколу Андрійовича — старшого сержанта

ПРАВДОЛЮБОВА Івана Сергійовича — старшого лейтенанта

ПРИСЯЖНЮКА Юрія Вікторовича — старшого матроса

ПУХИРЯ Вадима Васильовича — старшого матроса

РЕВЕНКА Владислава Дмитровича (посмертно) — лейтенанта

РОТАРА Михайла Ігоровича — старшого матроса

САБАДАША Віталія Миколайовича — матроса

САВОВА Олександра Володимировича — матроса

САВЧУКА Сергія Івановича — сержанта

САЄНКА Олександра Олександровича — старшого лейтенанта

САМОЙЛЮК Альону Анатоліївну — матроса

СЕМИДЬЯНОВА Данила Євгеновича — солдата

СЛЄПОВА Сергія Сергійовича — старшого солдата

СОТНИКОВА Максима Сергійовича — майора

ТЕРЕЩЕНКА Владислава Володимировича — молодшого сержанта

ТИМЧАКА Михайла Віталійовича — молодшого сержанта

ТИТАРЕНКА Андрія Васильовича — матроса

ТІТЄЄВУ Тетяну Миколаївну — головного сержанта

ТОВКАЧА Віктора Івановича — штаб-сержанта

ТОЧЕКА Володимира Богдановича — старшого матроса

ХАМУЛУ Інну Михайлівну — молодшого сержанта

ХОДУНАЯ Миколу Юрійовича — молодшого сержанта

ЦИБКУ Едуарда Миколайовича — старшого лейтенанта

ЦИМБАЛЮКА Євгена Сергійовича — старшого сержанта

ЧЕРЕДНІЧЕНКА Олександра Васильовича — старшого сержанта

ЧЕРЕШНЮ Сергія Олександровича — штаб-сержанта

ШАБРОВА Олександра Миколайовича — старшого матроса

ЩЕРБАКА Владислава Романовича — матроса

ЯВОРСЬКОГО Євгенія Володимировича — молодшого сержанта

ЯРЕМКА Олега Ігоровича — сержанта

Нагородити медаллю “Захиснику Вітчизни”

АЛЕКСАНДРОВА Олега Ігоровича — старшого матроса

БАЗИЛЕВСЬКОГО Євгена Вікторовича — старшого матроса

БЕБУТОВА Олега Анатолійовича (посмертно) — сержанта

БЄЛКА Владислава Андрійовича (посмертно) — старшого солдата

ВИСОЦЬКОГО Павла Вікторовича — матроса

ГОЛИКА Сергія Івановича — матроса

ГРИЦЕНЯКА Миколу Олександровича — молодшого сержанта

ГУСАКА Руслана Миколайовича — старшого матроса

ДЕРЕНЧУКА Павла Андрійовича (посмертно) — солдата

ЗАЙКОВСЬКОГО Ігоря Олеговича — старшого матроса

КАРАМОВА Олега Олеговича — головного сержанта

КОШЕЛЄВА Павла Валерійовича (посмертно) — солдата

ЛИННИКА Євгенія Андрійовича — старшого матроса

ЛУКАШЕНКА Андрія Івановича — старшого матроса

МАРТИНОВА Михайла Михайловича — старшого матроса

НІКОЛАЄНКА Олександра Валерійовича — майстер-сержанта

НОРЦОВА Віталія Володимировича — молодшого сержанта

ПЄНКІНА Валерія Олександровича — матроса

РЕГАЛІНА Дмитра Руслановича (посмертно) — солдата

СИРИЦЮ Івана Сергійовича — старшого матроса

ТОНКОШКУРА Владислава Віталійовича (посмертно) — капітана

УБОЖЕНКА Олексія Івановича — молодшого сержанта

ФЕДЕНИШИНУ Галину Миколаївну — старшого матроса

ФЕДУНЦЯ Миколу Васильовича — матроса

ЧЕРТЕНКА Едуарда Сергійовича — матроса

ЧІРВУ Ярослава Вікторовича — молодшого сержанта

ШЕПЕЛЯ Дениса Олександровича (посмертно) — солдата

ЮВІЦУ Євгенія Івановича (посмертно) — сержанта.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

19 квітня 2022 року
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Редактор:

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