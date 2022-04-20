Оприлюднено указ президента про нагороди для морпіхів Маріуполя

Три релігійні громади Київщини перейшли до Православної церкви України

Ще три релігійні громади Київщини перейшли до Православної церкви України з Московського патріархату. Про це увечері у середу, 20 квітня, повідомив у середу, 20 квітня, голова Київської військової адміністрації...