Окупанти зазнали важких втрат на Харківщині і відступили до РФ, – Генштаб

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Російські загарбники намагаються продовжувати наступальні дії у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей.

Про це вранці в середу, 20 квітня, інформує пресслужба Генерального штабу Збройних сил України.

“Після спроб штурму російськими окупантами в Рубіжному та Сєвєродонецьку, до місцевої лікарні міста Новоайдар доправлено близько 130 поранених військовослужбовців противника. Точна кількість наразі уточнюється”, – йдеться в повідомленні.

На Слобожанському напрямку ворог здійснює перегрупування та поповнення запасів. Продовжує часткове блокування Харкова та обстріли міста.

На Ізюмському напрямку противник пробував наступати в напрямку Сулигівки, Дібрівного і намагається проводити повітряну розвідку дронами “Орлан-10”.

На Донецькому і Таврійському напрямках російські окупанти далі обстрілюють передові позиції українських військ та шукають слабкі місця в обороні по всій лінії зіткнення. Продовжується ведення бойових дій в районах населених пунктів Кремінна, Торське та Зелена Долина. Ворог перегруповується для подальшого наступу у напрямку Лимана і намагається наступати для просування вглиб Попасної.

На Донецькому напрямку ворог вів штурмові дії у районі Мар’їнки. Основні зусилля – на захопленні Маріуполя, штурм в районі заводу “Азовсталь”.

Ворог веде бій в районі населених пунктів Велика Новосілка, Рівнопіль та Сторожеве. Продовжує здійснювати логістичне забезпечення військ.

На Південнобузькому напрямку основні зусилля ворога – на утриманні рубежів, є обстріли позицій наших військ. Веде бойові дії в районі населеного пункту Олександрівка.

У подальшому російські окупанти продовжать обстрілювати позиції наших військ та вести бойові дії для виходу на адміністративні кордони Херсонської області.

З Харківської області до пункту постійної дислокації (населений пункт Солоті Бєлгородської області, РФ), через важкі втрати, окупанти вивели батальйонну тактичну групу 237-го танкового полку 3-ї мотострілецької дивізії 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу для відновлення боєздатності.

На території Донецької та Луганської областей ЗСУ відбили десять атак російських окупантів, знищено дванадцять танків, двадцять вісім одиниць броньованої та дві одиниці автомобільної техніки, одну артилерійську систему. ЗСУ уразили дев’ять повітряних цілей: один літак, один вертоліт, шість БПЛА різних типів та крилату ракету.

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