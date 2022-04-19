ЗСУ відбили місто Мар’янка під Донецьком, – Генштаб

Українські захисники відновили контроль над Мар’їнкою Донецької області. Під час контрнаступу Збройних сил ворог зазнав значних втрат.
Про це ввечері у вівторок, 19 квітня, інформує пресслужба Генерального штабу ЗСУ.
“На Донецькому напрямку, в районі міста Мар’їнка, в результаті контрнаступу наших військ ворог зазнав втрат та відступив. Підрозділи Сил оборони відновили контроль над цим населеним пунктом”, – йдеться в повідомленні.
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