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ЗСУ відбили місто Мар’янка під Донецьком, – Генштаб

19/04/2022 18:58

Українські захисники відновили контроль над Мар’їнкою Донецької області. Під час контрнаступу Збройних сил ворог зазнав значних втрат.

Про це ввечері у вівторок, 19 квітня, інформує пресслужба Генерального штабу ЗСУ.

“На Донецькому напрямку, в районі міста Мар’їнка, в результаті контрнаступу наших військ ворог зазнав втрат та відступив. Підрозділи Сил оборони відновили контроль над цим населеним пунктом”, – йдеться в повідомленні.

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