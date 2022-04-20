Кримські окупанти хочуть покарати Поклонську за висловлювання про літеру Z

У підконтрольному Кремлю “парламенті” окупованого РФ Криму запропонували позбавити заступника голови “Росспівробітництва” Наталію Поклонську всіх звань та нагород за її висловлювання про “спецоперацію” Росії в Україні.
Про це інформує у середу, 20 квітня, РИА “Новости”.
Зазначається, що під час засідання депутат від фракції ЛДПР Сергій Дрьомов розкритикував висловлювання Поклонської щодо символу “Z”, який використовується російською армією у війні проти України, яку РФ офіційно називає “спецоперацією”.
Раніше в інтерв’ю YouTube-каналу “Скажи Гордеевой” колишня громадянка України, колаборантка Поклонська сказала, що “Z” символізує трагедію та горе для Росії та України, бо гинуть солдати.
Пізніше в соцмережах Поклонська написала, що закликає “до добра, співчуття та можливості мислити самостійно, не колективно”. Також вона зазначила, що небезпечним є сліпо поклонятися будь-яким символам.
Так званий “спікер держради” Криму Володимир Константинов у коментарі журналістам заявив, що підтримує думку Дрьомова.
Наталія Поклонська – уродженка Луганської області. До окупації Криму працювала там в українській прокуратурі. У березні 2014 року перейшла на бік окупантів, росіяни її призначили “прокурором Криму”.
Зусиллями прокурорки Поклонської був заборонений Меджліс кримськотатарського народу, який назвали “екстремістським”. Також колаборантка працювала над обвинуваченням у справі кримських патріотів Олега Сенцова та Олександра Костенка та ін.
На фейкових “виборах” у Криму Поклонська стала так званою “депутаткою” Держдуми РФ від “Єдиної Росії”. Надалі на короткий час була призначена послом РФ у Кабо-Верде, після чого – заступницею глави “Россотрудничества”.
В інтерв’ю незалежній журналістці Катерині Гордєєвій Поклонська визнала, що є українкою за національністю, та висловила кілька дуже обережних суджень, що йдуть у розріз з офіційною позицією російського політичного керівництва, яке розв’язало війну проти України.
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